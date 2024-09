Papa Francisc a oferit Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), cu ocazia Congresului Internaţional al Catedrelor Scholas, desfăşurat pentru prima dată în România, tradiţionalul ”Măslin al Păcii”, un gest profund de solidaritate şi speranţă, dedicat comunităţii universitare şi partenerilor acestui eveniment de prestigiu.

Potrivit unui comunicat remis presei, măslinul a fost plantat vineri în cadrul ceremoniei de închidere a celui de-al IX-lea Congres internaţional al Catedrelor Scholas, organizat de SNSPA, prin Centrul Regional Scholas Occurrentes al universităţii, în colaborare cu Fundaţia pontificală Scholas Occurrentes.

La ceremonie au participat Giampiero Gloder, Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova, Jose Maria del Corral, director al reţelei educative pontificale Scholas Occurrentes, preşedintele Senatului SNSPA, Iordan Gh. Bărbulescu, coordonator al Centrului Regional Scholas Occurrentes din ţara noastră, şi rectorul SNSPA, Remus Pricopie.

„Consider că activitatea Scholas Occurrentes este foarte importantă într-un domeniu esenţial, precum educaţia şi formarea tinerei generaţii. Trăim într-o lume în care există războaie şi un extraordinar progres tehnologic, dar trebuie să dezvoltăm simţirea, adevăratul sens al vieţii noastre. Şi Scholas Occurrentes este un loc în care formarea este în această direcţie. Le mulţumesc pentru efortul depus. În cele 3 luni de când mă aflu aici, am avut oportunitatea de a vizita câteva şcoli din România. Am fost impresionat de nivelul pregătirii şi de pasiunea pe care am descoperit-o în domeniul educaţiei. Deci, acesta este viitorul ţării voastre”, a declarat Giampiero Gloder, Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova.

„Această placă, binecuvântată de Papa Francisc pentru a însoţi plantarea Măslinului, capătă o semnificaţie specială în cadrul acestui congres şi în această universitate, unde discutăm zilele acestea despre cunoaştere şi sens. Şi, aşa cum spune Papa Francisc, războiul este absenţa sensului. De aceea, astăzi plantăm împreună acest Măslin şi îl udăm cu educaţia de zi cu zi. Aş dori să le mulţumesc în mod special lui Iordan Gh. Bărbulescu, Remus Pricopie şi ministrului Ligia Deca pentru că au făcut posibil acest congres şi pentru angajamentul lor faţă de Scholas”, a susţinut Jose Maria del Corral, preşedintele Scholas Occurrentes.

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a afirmat că momentul „istoric” pentru SNSPA evidenţiază legăturile puternice dintre educaţie şi pace, precum şi contribuţia activă a universităţii la dezvoltarea unei lumi mai echitabile şi mai unite.

„Prezenţa ‘Măslinului Păcii’ la SNSPA subliniază angajamentul comun pentru pace, toleranţă şi colaborare internaţională. Vom continua, prin Centrul Regional Scholas Occurrentes din cadrul SNSPA, unic în Europa de Est, şi prin programul internaţional University of Meaning / Universidad del Sentido, iniţiat de Papa Francisc, primul de acest gen din Europa, să consolidăm cooperarea cu Fundaţia pontificală Scholas Occurrentes, prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii de interes global, precum educaţia tinerilor, sustenabilitatea şi inovaţia socială”, a declarat rectorul SNSPA.

Cel de-al IX-lea Congres internaţional al Catedrelor Scholas a fost deschis miercuri, 18 septembrie. Joi, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a participat la lucrările congresului. Cu această ocazie, Fundaţia pontificală Scholas Occurrentes i-a oferit medalia pentru liderii care au produs o schimbare pozitivă în educaţie, prin promovarea valorilor, solidarităţii şi dialogului intercultural.

Congresul s-a desfăşurat la sediul SNSPA, în perioada 18-20 septembrie, şi a reunit peste 70 de persoane din 14 ţări, actori implicaţi în domeniul educaţiei – profesori, cercetători, studenţi, înalţi oficiali, lideri religioşi, reprezentanţi ai mediului cultural, de afaceri şi sectorului public, răspunzând apelului Papei Francisc: promovarea educaţiei ca instrument esenţial pentru schimbarea socială.

În spiritul ediţiilor anterioare, evenimentul s-a încheiat cu plantarea tradiţionalului Măslin al Păcii, a cărui placă comemorativă a fost binecuvântată de Papa Francisc.

Scholas Occurrentes este o mişcare de tineret pentru educaţie, creată de Papa Francisc în 2013. În prezent, desfăşoară activităţi pe cinci continente şi are o reţea educaţională de peste 500.000 de organizaţii. În februarie 2019, în timpul vizitei instituţionale a lui Jose Maria del Corral (Director Global Scholas Occurrentes) la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), a avut loc semnarea Acordului dintre Scholas Occurrentes şi SNSPA. Deschiderea Centrului Regional Scholas Occurrentes a avut loc pe 21 martie 2019. Unul dintre primele programe implementate a fost Catedra Scholas SNSPA, care funcţionează în cadrul Catedrelor Scholas Internaţional, o reţea educaţională care reuneşte 100 de universităţi şi 35 de observatori.