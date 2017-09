Ziua europeană fără maşini, promovată în Baia Mare şi de persoanele cu nevoi speciale

Ziua europeană fără maşini, este o iniţiativă lansată de Uniunea Europeană în 1999 și a fost preluată de peste 40 de ţări pe mapamond, data fixată fiind: 22 septembrie.

Este cel de-al 11-lea an in care persoanele cu nevoi speciale de la Asociația Esperando promovează și incurajează mersul pe jos, deplasarea cu tricicleta și in ultimul rând a transportului in comun.