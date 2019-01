Zeci de utilaje de deszăpezire acţionează în Maramureş. Cum se circulă pe drumurile judeţene

Starea vremii: In ultimele 24 h, cerul a fost acoperit si s-au semnalat precipitatii slabe sub forma de ninsoare.

In cursul diminetii s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -6°C; Ardusat -6°C;Targu Lapus -7°C; Feresti -9°C; Cavnic -8°C.

Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in această dimineață s-a intervenit cu un număr de 35 utilaje si a fost răspandită o cantitate de 519 to de material antiderapant pentru prevenirea și combaterea poleiului. Circulația este asigurată pe toate sectoarele de drum in conditii de iarna, carosabilul fiind curat umed .

Evenimente deosebite: Nu s-au semnalat.