Vizibilitate redusa de ceata, sub 100 de metri, in Pasul Prislop

Vremea a apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros in cursul zilei cand pe arii extinse au cazut precipitatii mixte. La munte a nins si s-a depus strat nou de zapada. Cantitatile de precipitatii au depasit local 15 l/mp, iar cea maxima inregistrata a fost de 21.7 l/mp la Baraj Firiza. Noaptea cerul a devenit variabil. Vantul a suflat slab la moderat cu unele intensificari de pana la 40 km/h inBaia Mare). Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 1 grad la Ocna Sugatag, Sighetu Marmatiei, Targu Lapus si 3 grade la Baia Mare. Izolat in zonele joase si la munte s-a semnalat ceata.

Stratul de zapada este prezent pe arii extinse si masura aseara pana la 45 cm la Cavnic.

La primele ore ale diminetii, temperatura aerului era cuprinsa intre -5 grade la Ocna Sugatag, -4 grade la Borsa, Cavnic, Targu Lapus, Sighetu Marmatiei si -2 grade in Baia Mare.

Grosimea stratului de zapada masoara: 55 cm in Baiut, 45 cm la Cavnic, 35 cn la Firiza, 23 cm la Vf. Iezer si Baia Borsa, 21 cm la Grosii Tiblesului si Poiana Borsa, 18 cm la Ocna Sugatag, Razoare si Suciu de Sus, 15 cm in Targu Lapus, 6 cm la Sighetu Marmatiei, 3 cm in Baia Mare.

Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat, si partial umed. Pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180 se gaseste depus pe carosabil un strat de zapada framantata care masoara pana la 2 cm. De asemenea, intre km 160 si km 180, vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 19 utilaje si au imprastiat 111 tone sare. Cerul este variabil, vantul este linistit. Ninge slab pe DN1C si E58. Circulatia se desfasoara in conditii de iarna.

Pe sectoarele de drumuri judetene s-au inregistrat precipitatii sub forma de ploaie, in zonele joase, respectiv ninsoare in zonele inalte. In zonele de campie partea carosabila este curata, iar in zonele de munte acoperita cu un strat de zapada framantata. Angajatii societatii au intervenit cu 17 utilaje și au raspandit 181 tone materiale antiderapant. Rafalele de vant puternic au transportat zapada pe sectorul de drum judetean Mesteacan-Boiu Mare. Au fost formate troiene de zapada si mai multe autovehicule au ramas blocate pe drum.. Angajatii societatii de drumuri judetene dar și autoritatile locale au intervenit cu utilaje cu lama si material antiderapant pentru deszapezirea drumului si asigurarea deplasarii autovehiculelor din zona de drum troienita.

Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -5 grade la Ocna Sugatag si Petrova, -4 grade la Targu Lapus si Cavnic, -3grade la Borsa, -2 grade in Baia Mare, Sighetu Marmatiei si Seini.

Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost usor variabile. Nu au fost probleme inregistrate. Curg sloiuri de gheata pe raul Suciu. Exploatarea amenajarii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta.

Rafalele de vant au produs defectiuni in reteaua de alimentare cu energie electrica a localitatilor Valenii, Lapusului, Coroieni, Baba, Dealul Mare, Draghia si Salnita. Echipe de interventie de la Electrica sunt la fata locului si lucreaza pentru remedierea deficientelor.

Vremea, conform datelor primate de la meteorologie se va raci astazi. Cerul va fi temporar noros. Pe arii extinse la munte si local in rest va ninge slab. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -3 si -1 grad, iar cele minime intre -6 si -2 grade