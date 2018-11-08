Unde vor fi amplasate aparatele radar joi, 8 noiembrie, pe drumurile din Maramureş

Joi, 8 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. LUMINIŞULUI – STR. DUMBRAVEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. D. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
DN 18 SIGHET – MARA
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18 B TG. LĂPUŞ STR. TINERETULUI
CODRU CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – MESTEACĂN
ULMENI
ULMENI – FĂRCAŞA – BUZEŞTI – ARDUSAT
SEINI
DE 58 – SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
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DN 18 BOCICOIU MARE – RONA DE SUS
DJ 109 F OCNA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. 22 DECEMBRIE
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII
SIGHETU MARMAŢIEI – TISA DN 18
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ STR. ŢIBLEŞULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SAĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – ROZAVLEA