Președintele CJ Maramureș în vizită oficială în Provincia Hubei din China

În timpul vizitei oficiale în China, desfășurată în cursul săptămânii trecute, delegația română condusă de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a avut un program extrem de încărcat. Pe parcursul celor cinci zile au fost stabilite atât vizite în fabrici aparținând companiei Tri-Ring, cât și întâlniri cu înalți demnitari și oficiali chinezi. Delegația României, din care a făcut parte și Mircea Cirț, CEO ATP Exodus a fost primită și de președintele Consiliului Regional al provinciei Hubei, Xu Liquan, președinte al Conferinței Consultative Politice din provincia Hubei și secretar al Grupului de partide din China.

”A fost o vizită benefică și extrem de interesantă și doresc să îi mulțumesc guvernatorului provinciei Hubei, Wan XiaoDong, care mi-a transmis invitația prin intermediul Ambasadei Chinei în România. Am avut parte de câteva zile extrem de pline și cu un program foarte încărcat în orașul Wuhan, localitate cu 12 milioane de locuitori, iar partenerii chinezi s-au dovedit, încă o dată, atât oameni de afaceri onești, cât și gazde exemplare. Am vizitat una din zecile de fabrici deținute de compania Tri-Ring Groups, o societate cu 25.000 de salariați și o cifră de afaceri de 3,8 miliarde de dolari, implicată în producerea de automobile, componente auto și alte echipamente, fiind primiți chiar de președintele companiei. Un alt moment extrem de important l-a reprezentat prezența noastră la Forumul Mondial al Capacității de Producție și Cooperare de Afaceri din China, unde am luat cuvântul chiar în deschiderea evenimentului. Din calitatea de speaker am vorbit despre faptul că România reprezintă pentru China un spațiu pentru afaceri și investiții în scopul valorificării oportunităților legate de domenii ca energie, tehnologia informației, agricultură, turism și transport, dar și o conexiune economică strategică cu Europa. Am fost onorat să vorbesc în fața întregii lumi la acest forum mondial unde au fost prezente peste 2000 de companii din peste 50 de țări ale lumii, dar și să asist la momentul semnării parteneriatelor între partea chineză și reprezentanți ai companiilor din țările lumii. Un astfel de acord de cooperare pentru Europa de Est în domeniul producției de camioane și piese de schimb pentru diferite vehicole a fost semnat de reprezentanții ATP Exodus și firma Tri-Ring, cu girul guvernului din Hubei și al Consiliului Județean Maramureș”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

Președintele Consiliului Județean Maramureș a subliniat și importanța întâlnirii pe care a avut-o cu președintele Consiliului Regional al provinciei Hubei, Xu Liquan, dar și inviția adresată de a participa la banchetul oficial extrem de restrâns care a avut loc în orașul Wuhan, organizat de înalții oficiali chinezi. În cadrul întâlnirilor oficiale care au avut loc s-a discutat și despre un posibil parteneriat public-privat între provincial Hubei și Județul Maramureș în vederea dezvoltării Aeroportului Internațional, partea chineză având atât fondurile necesare cât și interes pentru a investi în regiunea noastră. Reprezentanții orașului Wuhan și ai regiunii Hubei au prezentat și cultura și tradiția locului, iar la finalul întâlnirii, președintele Gabriel Zetea i-a invitat în Maramureș, în cursul lunii noiembrie sau decembrie, urmând ca în ceea ce privește cheltuielile de deplasare, acestea să fie asigurate pe bază de reciprocitate.