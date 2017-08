Petiţie pentru prelungirea vacanţei ! Au semnat-o deja peste o mie de părinţi

A început numărătoarea inversă până când elevii se vor întoarce la şcoală. Părinţii însă sunt revoltaţi pentru că şcoală va începe mai devreme cu o săptămâna. Din acest motiv au lansat o petiţie on line şi strâng semnături pentru că vacanţă să fie prelungită până pe 18 septembrie.

”Copiii, părinţii şi profesorii din România doresc începerea anului şcolar 2017-2018 în dată de 15 septembrie, conform tradiţiei, nu în 11 septembrie. Considerăm că prin începerea şcolii în 11 septembrie copiilor din România li se ia abuziv o săptămâna din vacanţă mare”, scrie în petiţia pentru care au semnat deja mai bine de 1100 de persoane şi care poate fi consultată aici

Între cei care au semnat deja pentru susţinerea petiţiei se numără şi băimăreni:

”Semnez pentru că de când mă ştiu copii începeau şcoală pe dată de 15 septembrie….nu e ok să tot schimbe regulile…în fiecare an. Când eram eu la şcoală nu era atâta zăpăceala..atâtea schimbări de la o luna la altă sau de la un an la altul…..Doresc să înceapă copii şcoală pe data de 15 septembrie…….” scrie Andreea în dreptul semnăturii atribuite pentru prelungirea vacanţei.

Reamintim că în structura publicată de Ministerul Educaţiei Naţionale anul şcolar 2017-2018 va începe pe 11 septembrie. Semestrul I va avea 18 saptamani şi se va desfasura în perioada 11 septembrie – 2 februarie 2018, iar semestrul al doilea între 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018.