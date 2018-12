Jucatoarele României au revenit acasă după Campionatul European de handbal

Componentele nationalei feminine de handbal a Romaniei au revenit acasa dupa ce au ajuns pana in finala mica la turneul final din Franta, cateva dintre acestea oferind si scurte declaratii pentru presa.

Gabriela Perianu spune ca rezultatul de la Euro a fost unul bun pentru echipa noastra si dezvaluie ca principalul obiectiv al nationalei Romaniei este calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.

“A fost un rezultat bun pentru Romania zic eu, dar noi ne gandim in continuare la visul nostru. Eu cred ca pentru moralul nostru e un loc foarte bun si am castigat multe lucuriri la acest campionat. Noi suntem mandre pentru ce am realizat acolo si foarte implinite. Am castigat multe lucruri ca echipa.

Probabil am prins varful de forma in grupe, dar nu mai conteaza atat de mult evolutia, ci rezultatul. A contat enorm ca nu a fost Cristina Neagu. Visul nostru e Olimpiada si avem de muncit pentru ce va fi acolo”, a spus Gabriela Perianu. La randul ei, Madalina Zamfirescu a tinut sa remarce faptul ca Romania a obtinut calificarea la Campionatul Mondial dupa calificarea in semifinalele de la Euro si spune ca rezultatul este unul foarte bun pentru noi. “A fost o experienta foarte placuta si spun eu ca a fost un rezultat foarte bun. Poate daca ar fi fost si Cristina sanatoasa nu s-ar fi ajuns doar pana aici! Dar vreau sa le felicit pe fete pentru cum s-au batut si cum au luptat de la egal la egal.

Mi-as fi dorit sa joc mai mult, da, dar nu eu ma bucur pentru ceea ce am realizat. E important ca ne-am calificat la Mondial pentru ca vom avea o perioada mai lunga de pregatire si ne vom concentra mai mult pe turneul final”, a declarat aceasta.

Romania a ocupat in final locul patru la Campionatul European de handbal feminin. Fetele pregatite de Ambros Martin s-au calificat in semifinale, insa apoi au pierdut duelul pentru finala cu Rusia si pe cel pentru “bronz” cu Olanda.