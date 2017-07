In memoriam – Şerban Ghica

Pe 26 iulie 2017, se împlinesc 11 ani de la trecerea la cele veșnice a Prințului Șerban Ghica, Bani sau nea Bani, pentru cei care l-au iubit și apreciat.

Seniorul Coposu l-a considerat pe Bani Ghica cel mai bun prieten al său! A fost unul dintre membrii-fondatori ai PNŢCD; vicepreşedinte al partidului şi preşedinte al organizaţiei Capitalei imediat după 1990; în tinereţe a fost membru al echipei naţionale de rugby şi preşedinte al Federaţiei de specialitate . Serban Ghica s-a nascut la 25 martie 1919, descinzand dintr-o veche familie de domnitori ai Tarii Romanesti si Moldovei, printre care si Ion Ghica, scriitorul devenit, in 1854, bei al Insulei Samos. A absolvit Institutul Politehnic, Facultatea de Mine si Metalurgie, promotia ’42, apoi a facut studii de inginerie la Birmingham, in Anglia. In 1943, s-a inscris in PNT si Iuliu Maniu l-a dat pe mana a doi lideri ardeleni ai PNT, avocatul Ilie Lazar si Ghita Pop, sa-l formeze.

Bani Ghica a fost unul dintre organizatorii mitingului din seara zilei de 8 noiembrie 1945, cand PNT si PNL au organizat un miting de ziua de nume a regelui Mihai. Bande de comunisti condusi de Gheorghe Apostol, adusi cu camioanele din fabrici, au incercat sa sparga manifestatia, s-a tras cu arme de foc asupra coloanelor de manifestanti, au fost morti si raniti. A fost urmarit personal de catre Alexandru Nicolschi, numit in acea perioada seful Corpului Detectivilor din Siguranta Statului. Sub presiunile anglo-americanilor, guvernul Groza a trebuit sa stopeze temporar procesul organizatorilor manifestatiei din 8 noiembrie. In 1946, a candidat pe lista PNT pentru un post de deputat. A stat 6 ani la puscarie, fara sa fie judecat. L-au anchetat cu brutalitate Nicholschi si Gheorghe Pintilie, zis Pantiusa, sefii cei mari ai Securitatii. A trecut prin 7 puscarii si lagare de munca.

In lumea rugbyului românesc, Serban Ghica a ramas un nume de referinta. El a activat la prima echipa infiintata la noi in tara, Tenis Club, unde a jucat primul sau meci in 1935, la doar 15 ani, evoluand pe postul de aripa. A cucerit patru titluri de campion cu Tenis Club Roman. La 18 ani debuta chiar la echipa nationala, participand la Turneul Expozitiei Internationale de la Paris, cel mai tanar jucator din acea perioada. In aceeasi perioada a fost ales in Biroul Federal, un adevarat eveniment pentru respectiva epoca, pentru ca in 1943 sa ajunga chiar presedinte al FRR, fiind si capitan al nationalei. Eliberat in 1969, Serban Ghica a plecat ca sef de santier la Buzau, unde a infiintat o echipa cu care a promovat in prima divizie si a castigat Cupa Romaniei.