În Ieud este o Casă a Tradițiilor. Toți trebuie să o vizităm!

Maramureșul istoric, cu casele sale din lemn, acoperite cu draniță, cu oameni harnici primeniti în straie de sărbătoare la sfârsit de saptamana si bucate savuroase gatite in casa, a devenit in ultimii ani, una dintre cele mai vizitate zone ale tarii. Si pe bun motiv, pentru ca este una din putinele regiuni in care traditiile mostenite de la o generatie la alta inca se pastreaza.

Insa multe case batranesti au fost dezmembrate, bucata cu bucata, si vandute ulterior ca materie prima pentru producatorii de mobila. Locuintele traditionale, cu tavane joase si incaperi modeste, au fost inlocuite de constructii moderne, mult mai spatioase, ce incearca sa imite stilul occidental.

Lucrurile par sa se schimbe insa in bine. Localnicii incep sa puna mai mult pret pe traditiile zonei pentru ca, de ce sa nu recunoastem, turistii care poposesc in Maramuresul istoric doresc sa vada arhitectura rurala, mesteri iscusiti, obiecte cu poveste, intoarcere in timp. Si mai imbucurator este ca tinerii sunt tot mai implicati in proiecte de salvare a satului romanesc.

Din aceasta categorie face parte si Claudia Traistau, o tanara din Ieud care a investit intr-o pensiune traditionala, cu incaperi luminoase si odihnitoare ce aduc aminte de casa bunicilor.

Tolurile ce acopera paturile, stergarele de panza sau farfuriile ceramice expuse pe perete sunt prezente in toate incaperile pensiunii, aratand frumusetea nepieritoare a Maramuresului. Claudia pune mare pret pe toate aceste obiecte, caci le intelege valoarea si truda cu care au fost facute.

“Mi-au fost intotdeauna dragi lucrurile acestea care amintesc de trecut si incerc sa ajut cum pot la pastrarea lor. Imi aduc aminte ca acum cativa ani, cand nu exista inca acest interes pentru iile taranesti, am inceput sa adun de prin satele din jur camasi traditionale. Lumea ma privea destul de ciudat, pentru ca multi le aruncau, considerandu-le demodate. Acum am ajuns sa am peste 300 de astfel de camasi”, povesteste Claudia.

Nu numai ca le-a colectionat de pe la cunostinte sau prieteni, ci le si poarta adesea cu mandrie. Tanara este cunoscuta in Ieud pentru straiele sale populare. Spune ca acum 10 ani, cand a inceput sa se imbrace la sfarsit de saptamana in port traditional, era privita ca o curiozitate, dar ca in timp oamenii i-au luat exemplul, reluand acest obicei care se pierduse. Acum, la pensiunea sa Casa Traditiilor, este o obisnuinta ca turistii sa fie intampinati de gazde imbracate in straie populare. Este primul pas de a le face cunostinta oamenilor cu specificul zonei.

Pe langa odaile taranesti, decorate cu mult bun gust si atentie pentru detaliu, pensiunea atrage si prin bucatele delicioase, gatite in mare parte cu ingrediente din ferma proprietarilor. Painea este coapta in cuptorul pe lemne din gospodarie, asa cum se intampla in trecut, dulceata si siropurile sunt facute dupa retete traditionale, iar legumele sunt cultivate in gradina proprie.

Este mult de munca, dar satisfactiile sunt pe masura, atunci cand pui suflet in ceea ce faci. Claudia spune ca nu vede pensiunea ca pe o afacere, ci ca pe o modalitate de a promova Maramuresul. Entuziasmul sau atrage turisti din intreaga tara, dar si de peste hotare.