Gomag Virtual Summit 2018 la start

Tu de unde inveti marketing?

Sau lucruri legate de comert electronic?

Nu mai e o noutate faptul ca pentru multi in topul resurselor de marketing si eCommerce se afla blogul celor de la Gomag.

Pe langa faptul ca aici anunta noutatile din industrie sau noile functionalitati lansate in platforma, gasesti constant articole practice despre diferite strategii pentru marketing performant si cresterea vanzarilor online.

Gomag este o platforma eCommerce 100% romaneasca, pe care o poti inchiria contra unui abonament pentru a-ti construi un magazin online.

E suficient sa arunci o privire peste panoul lor de administrare si iti dai seama ca platforma iti pune la dispozitie aproape tot ce ai nevoie pentru a vinde online, rapid si cu foarte putin efort.

Nu cred ca are rost sa insir aici chestiile tehnice (din spusele clientilor e, citez, “platforma din Romania cu cele mai multe functionalitati”) dar iti voi spune ca ofera o multime de integrari gratuit cu furnizori precum firme de curierat, plata, facturare, marketing.

Ceea ce, cand esti la inceput si nu ai foarte multi bani de investit, e un plus urias.

Gomag sta la baza a peste 500 de magazine online dintr-o multime de industrii, de la produse pentru bebe, pana la mobila si decoratiuni, clinica medicala, auto-moto, beauty, vinoteca si multe altele.

In spatele platformei se afla o echipa de oameni foarte diversi. Ma refer la domeniile lor de specialitate, deoarece sunt programatori, client manageri, testeri dar si specialisti in diferite strategii de marketing.

Aceeasi echipa ce se ocupa de buna functionare a platformei, a blogului Gomag si celorlalte canale pe care creeaza continut, anunta acum un eveniment de proportii.

In 25-26-27 septembrie are loc Gomag Virtual Summit 2018, cea de-a doua editie a unui mega eveniment online care a reunit anul trecut peste 2500 de participanti interesati de marketing digital si comert electronic.

Anul acesta, Gomag Summit aduce impreuna peste 35 de speakeri, toti cu ani buni de experienta in comert electronic, vanzari online si marketing.

Si stii care e cea mai tare parte? Poti avea acces la cunostintele lor, si poti sa ii intrebi orice doresti legat de business 100% gratuit.

Inscrierile au inceput deja pe pagina evenimentului asadar acum este randul tau. Hai si tu la Gomag Virtual Summit 2018!

De ce sa participi la summit

E un eveniment 100% online

Gomag Virtual Summit 2018 este un eveniment 100% online, la care ai acces din… pat, daca doresti. Poti sa participi de acasa, de la birou, din avion, din pauza de pranz, de la dentist, de unde vrei.

Ai nevoie doar de un telefon sau alt device cu internet si de datele de logare in hub-ul Gomag Summit (pe care le primesti cand te inscrii).

Mai mult, odata ce te inscrii ai acces gratuit la continut, atat la sesiunile inregistrate cat si la sesiunile LIVE, cate 3 in fiecare zi de Summit.

Ai acces gratuit la peste 35 de specialisti

Lista de speakeri include peste 35 de oameni cu experienta in marketing si eCommerce, incepand de la proprietari de afaceri, consultanti, specialisti in HR, SEO, CRO, Google Ads, Growth Hacking si pana la oameni de vanzari, manageri, bloggeri, investitori si traineri.

Sunt oameni care stiu foarte bine pulsul pietei din Romania si au cunostintele necesare pentru a influenta vanzarile online si publicul.

Printre acestia se numara Dorin Boerescu (2Performant), Valentin Radu (Omniconvert), George Iordache (eMAG Marketplace), Victor Kapra, Alexandru Dona (Times New Roman), Florin Grozea, Anabela Luca (AdLemonade), Cristian China Birta, Cosmin Daraban (Gomag) – organizatorul acestui eveniment si multi altii.

Cu o parte dintre acestia vei putea interactiona live in cadrul a 9 sesiuni, impartite pe parcursul celor 3 zile de eveniment.

Afli cum sa iti cresti afacerea si vanzarile online, pas cu pas

Cele 3 zile de Summit sunt destinate afacerilor online, incepand de la cele mai mici, pe picior de lansare, si pana la business-urile cu volume mari.

In prima zi, pe 25 septembrie, se vorbeste despre strategii pentru scaderea costurilor, tehnici de marketing pentru bugete mici, logistica, plata in eCommerce, stocuri, strategii de fidelizare prin tehnici CRO post vanzare, personalizare 1:1 etc.

Ziua 2, 26 septembrie, vine cu tehnici si retete pentru afacerile medii. Speakerii iti vor vorbi despre multichannel, chatboti, HR, fidelizarea clientilor, sales funnel, influencer marketing dar si clienti mobile-only si cum te pregatesti pentru acestia.

Ultima zi de Summit, 27 septembrie, este destinata afacerilor mari dar si celor care vor sa creasca accelerat. Se discuta despre growth hacking, grupurile pe Facebook, extinderea vanzarilor in afara granitelor, cum concurezi cu retailerii mari din piata etc.

Gomag Virtual Summit 2018 poate reprezenta momentul de cotitura in afacerea sau cariera ta.

Iti ofera un mediu confortabil in care sa inveti – poti sa participi de acasa, de la birou, de oriunde doresti tu iar accesul la cele cateva zeci de ore de continut video este complet gratuit.

Dupa ce te inscrii, vei primi un email interesant din partea lor in care te vor intreba… ce intrebari ai pentru speakeri si ce te intereseaza sa inveti. E o idee foarte buna pentru ca majoritatea sesiunilor vor fi intregistrate asa ca se asigura ca speakerii vorbesc despre exact ceea ce te intereseaza.

Inscrie-te si tu gratuit la Gomag Virtual Summit si da-le un replay la email cu intrebarile tale – sigur vei afla raspunsul intr-una dintre cele 3 zile de eveniment!