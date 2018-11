Gloria Katz, scenaristă a filmelor “Star Wars” şi “Indiana Jones”, a murit

Gloria Katz, scenaristă a filmelor “Star Wars”, “Indiana Jones” şi “American Graffiti”, a murit la vârsta de 76 de ani, din cauza unui cancer ovarian, potrivit contactmusic.com.

Producătoarea şi scenarista americană l-a ajutat în secret pe cineastul George Lucas să finalizeze scenariul pentru filmul cu care a debutat franciza de succes “Star Wars”, lansat în 1977.

Aceasta şi soţul său, regizorul şi scenaristul Willard Huyck, au redefinit personajul Prinţesa Leia, interpretată de Carrie Fisher, înzestrând-o cu un caracter mai puternic şi complex.

Katz a dezvăluit ulterior că Lucas i-a angajat pentru a finisa ceea ce el crease, dar nu dorea ca lumea să ştie acest lucru.

Katz a colaborat frecvent cu soţul ei la filmele lui Lucas, inclusiv la “Indiana Jones and the Temple of Doom” şi “American Graffiti” – care a fost nominalizat la cinci premii Oscar, inclusiv pentru scenariul creat de ea, Lucas şi Huyck.

Scenarista, care a murit pe 25 noiembrie, şi Huyck s-au cunoscut în anii 1960, viitorul său soţ fiind prieten cu Lucas.