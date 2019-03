FOTBAL – Liga 3. Seria 5 – Recea câstigă la Dej şi rămâne pe primul loc

ACS Fotbal Comuna Recea ramâne lidera la zi din seria 5, dupa victoria la limita (1-0) cu Unirea Dej, intr-un joc disputat vineri dupa-amiaza. O victorie obtinuta cu destula dificultate, dar importante sunt cele trei puncte.

Dupa un inceput de meci mai bun al gazdelor, Recea a echilibrat jocul si a avut o ocazie buna in min. 20, când Rus a executat o lovitura libera de la 20m, iar Brie a respins de sub transversala. In min. 42, Pop a trimis balonul in bara, iar mai apoi, peste doua minute, Lemac a inscris cu o lovitura de cap.

Dupa o ocazie a dejenilor, ratata de Pop, Lemac a avut posibilitatea sa mareasca diferenta, dar sutul sau a fost deviat de portarul Farcas. In fine, acelasi Lemac a mai avut posibilitatea sa inscrie, dupa o combinatie cu Rus, dar portarul a fost din nou la datorie (min. 87).

Unirea Dej – ACS Fotbal Comuna Recea: 0-1 (0-1)

Unirea – Brie – Plaian, Pintea, Pirv, B. Pop, Fl. Blaj, Onicas, Catinean, Hetea, Himpea, A. Pop. Rezerve: Farcas, Kovacs, Papp, Budean, Sabo, Peter, Horduneanu. Antrenor: Gheorghe Barbu.

Recea: Bota – Dunca, Kereki, Erdei, Ro[, David, R. Rus, M`rie[, Ciocan, Chinde, Lemac. Rezerve: Iura, Jucan, Revesz, Paşca, Mureşan, Opriş, N. Pop. Antrenor: Romulus Buia.

Etapa 19

AFC Odorheiu Secuiesc – CFR Cluj Napoca II: 2-1 (0-0); Rajmond Balint (52), Catalin Dinu (75) / Emanuel Dat (62 – 11m)

Unirea Dej – ACS Fotbal Comuna Recea: 0-1 (0-1); Brian Lemac (42)

ACS Unu Fotbal Gloria Bistrita – AFC Harman: 0-0

MSE Târgu Mures – Unirea Tasnad: 0-3 (0-1); Angelo Cocian (8), David Vincze (58), Alexandru Talpos (88)

Sticla Ariesul Turda – Olimpic Cetate Râsnov: 0-0

Sanatatea Cluj – Avântul Reghin: 1-0 (1-0); Cristian Paul (23 – 11m)

CS Iernut – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (miercuri, 15.00)

CS Minaur Baia Mare – Gaz Metan Medias II (miercuri, 15.00)

Clasament

1. Comuna Recea – 46p (55-17) – 19

2. Miercurea Ciuc – 40p (47-12) – 18

3. Sanatatea – 37p (30-16) – 19

4. CS Minaur – 36p (32-13) – 18

5. CFR Cluj II – 33p (36-24) – 19

6. Olimpic – 31p (20-19) – 19

7. Sticla Turda – 29p (26-24) – 19

8. Avantul Reghin – 27p (23-23) – 19

9. Unirea Tasnad – 24p (32-34) – 19

10. Gloria Bistri]a – 23p (23-27) – 19

11. AFC Harman – 20p (24-27) – 19

12. Unirea Dej – 19p (27-30) – 19

13. Od. Secuiesc – 19p (20-29) – 19

14. Tg. Mure[ – 15p (17-47) – 19

15. Gaz Metan II – 11p (20-39) – 18

16. CS Iernut – 6p (12-63) – 18

Etapa viitoare (29/30 martie): Miercurea Ciuc – Sanatatea; Reghin – Sticla Turda; Rasnov – Tg. Mures; Tasnad – Bistrita; Harman – CS Minaur; Gaz Metan II – Unirea Dej; Recea – Od. Secuiesc; CFR Cluj II – Iernut.

Mircea Grumaz