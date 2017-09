Festival de poezie la Sighetu Marmaţiei

Câteva zeci de poeţi din ţară din străinătate îşi dau întâlnire la Festivalului de poezie de la Sighetu Marmaţiei ce va avea loc în zilele de 26, 27,28, 29 septembrie 2017. Potrivit organizatorilor

participanti vor putea sa se bucure de recitaluri de versuri din creația celor peste 30 de din poeți din județul Maramureș, din țară și din Israel și Ucraina, de muzica cantautorilor Florin Săsărman, Gheorghe Ștețca și a Grupului vocal instrumental al Ansamblului Mara.

Deschiderea oficială este programata pentru în 27 septembrie la Centrul Cultural din Piața Libertățiinr. 24 A, urmand ca in 28 septembrie sa aiba loc lansări de carte și întâlniri cu elevii de la Colegiul Național Dragoș Vodă, Liceul Pedagogic Regele Ferdinad, Liceul Tehnologic Forestier, Liceul Tehnologic Marmația,

Premiile din acest an vor fi decernate în ziua de 29 septembrie de la ora 11,30 la sediul Centrului Cultural. Ediția din acest an se va închie cu recitalul laureaților și concertul Grupului vocal instrumental al Ansamblului Mara.

Programul festivalului internațional de poezie de la Sighetu Marmației ediția 2017:

Marți 26 septembrie,ora 18,00, Centrul Cultural, Sala cenaclului literar , Piața Libertății nr. 24 A

Seară de poezie

Recital din creația poeților din Israel

Moment muzical cu folkistul Gheorghe Ștețca

Miercuri 27 septembrie, Centrul Cultural, Piața Libertății nr. 24 A

Ora 11,30: Deschiderea festivalului internațional de poezie de la Sighetu Marmației ediția 2017

Ora13,00: Întâlnire cu poezia și muzica -recital al poeților invitați din străinătate și al autorului Florin Săsărman

Participă: reprezentanți ai cercurilor literare ale elevilor și ai catedrelor de limba și literarura română din liceele sighetene, ai cenaclurilor literare din județ.

Ora 17,00, DIN ISTORIA FESTIVALULUI – prezentare de film

Ora 18,00: POEZIA FĂRĂ GRANIȚE

Recital din creația poeților invitați

Joi 28 septembrie, Centrul Cultural, Piața Libertății nr. 24 A

Ora 11,00 la12,30: LANSARE DE CARTE

Eveniment patronat de criticul Gheorghe Grigurcu

Ora 13,00 POEZIA ÎN DIALOG CU TINERII

Întâlnire cu elevii de la : Colegiul Național Dragoș Vodă, Liceul Pedagogic Regele Ferdinad, Liceul Tehnologic Forestier, Liceul Tehnologic Marmația,

Ora 16,00, Localitatea Desesti

SERILE DE POEZIE NICHITA STANESCU

“Un poem- o melodie”, recital al cantautorului Florin Săsărman

Vineri, 29 septembrie 2017, Centrul Cultural, Piața Libertății nr. 24 A

Ora 11,30: FESTIVITATEA DE PREMIERE

Recital din cântecele Maramureșului susținut de Grupul vocal-instrumental al Ansamblului MARA

Ora 13,00, închiderea ediției 2017 a Festivalului Internațional de poezie de la Sighetu Marmației.