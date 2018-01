Este oficial! Municipiul Baia Mare a semnat acordul pentru “Capitala Tineretului din România 2018-2019”

Este oficial! Municipiul Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș au semnat acordul pentru purtarea titlului de “Capitala Tineretului din România 2018-2019”. Documentul a fost semnat de Guvernanța pentru Capitala Tineretului din România, formată din Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTR), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR) în cadrul unei şedinţe extraordinare de Consiliu Local.

La aveniment au fost prezenți prefectul județului Maramureș, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș și deputatul PNL dr. Viorica Cherecheș.

Evenimentul se derulează sub înaltul patronaj al Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis și

inițiativa este, de asemenea, girată și sprijinită de Guvernul României prin intermediul Ministeriul Tineretului și Sportului.

Baia Mare îşi va desfăşura mandatul în perioada 2 mai 2018 – 1 mai 2019. Pe lângă titlul de Capitala Tineretului din România, Baia Mare a câştigat şi premiul în valoare de 50.000 de Euro, oferit de Banca Comercială Română, co-inițiator al programului național Capitala Tineretului din România. Acest premiu reprezintă un punct de pornire pentru finanțarea proiectelor propuse de orașul câștigător al titlului, dar și o resursă disponibilă pentru contribuția proprie în atragerea de surse adiționale de finanțare. #UTurn, conceptul prezentat de Baia Mare, își propune să testeze de-a lungul unui an un program menit să creeze oportunități atractive pentru tineri, astfel încât aceștia să fie activi și determinați să rămână și să se implice în comunitate. Programul va beneficia de sprijinul autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale de tineret, grupurilor informale de tineri, instituțiilor și mediului de afaceri.

”Semnarea acordului de cooperare care are drept scop implementarea programului <> este momentul de plecare pentru ceea ce înseamnă atragerea comunității tinere în jurul lucrurilor care țin de comportamentul pe care o autoritate locală o are față de partea tânăra a unei comunități și pentru care vor fi puse în aplicare o serie de proiecte care să însemne motivarea tinerilor din municipiul Baia Mare să participe la luarea deciziilor, la modul în care filtrăm și preluăm din comunitatea tânăra idei, proiecte, dorințe, dar și la modul în care ne gândim să dăm o relevanță inclusiv instituțională unor oameni implicați în astfel de proiecte și care activează în zona asociațiilor de tineret. Pe de altă parte îmi doresc să motivăm inclusiv prin atragerea asociațiilor sau fundațiilor de la nivel regional și național să aplice pentru proiecte pe care autoritatea locală le finanțează. Dar, pe lângă această chestiune care înseamnă dialog, comunicare, scoaterea în evidență a tinerilor cu diverse pasiuni, gânduri și viziuni pentru Baia Mare, ne gândim și la proiectele care înseamnă construirea de spații și zone în care să-și desfășoare activitatea tinerii, asociațiile sau fundațiile acestora”, a spus Cătălin Cherecheș, primarul muncipiului Baia Mare.

Una dintre componentele acestui ambiţios proiect destinat comunităţii băimărene şi tinerilor care fac parte din aceasta este dezvoltarea infrastructurii sportive, respectiv contruirea unei baze sportive pentru desfăşurarea de activităţi în aer liber. Aceasta ar avea un impact regional şi ar atrage numeroşi tineri din această zonă de ţară şi chiar ar încuraja implementarea unor proiecte transfrontaliere destinate tinerilor.

“De altfel, de-a lungul ultimelor luni am vorbit de câteva dintre ele, unul fiind cel care se leagă de dezvoltarea unei zone de sport și agrement în zona pe care comunitatea o cunoaște ca fiind denumită Meda – Pirită, o zona unde vom demara construirea, începând cu acest an, unei săli polivalente de 5.000 de locuri, împreună cu o sala de sport de antrenament de mai mici dimensiuni, iar terenul pe care vrea să-l punem la dispoziție este legat de un proiect care vizează o dezvoltare mult mai amplă în zona sportului dar și al altor activități care pot să fie desfasurate pe un stadion, pentru că dorința noastră este construim în aceea zona un stadion de mai mari dimensiuni și funcțiuni, pe care atât sportivi pe care și iubitori de sport și-l doresc. Dorim să dezvoltăm în zonă servicii conexe activităților sportive și culturale, pentru că în astfel de spații vorbim și despre organizarea unor manifestări mult mai ample. Și pentru că relevanța acestei zone nu va fi numai una locală, ci și una regională din perspectivă transfrontalieră – respectiv Ungaria, Ucraina, România – vorbim și despre dezvoltarea unei zone aqua de mai mari dimensiuni care ar însemna o investiție semnificativă, cu un impact major asupra zonei și comunității căreia îi este destinată”, a mai spus Cherecheş.

În cadrul acestui proiect îşi va găsi utilitatea şi unul dintre simbolurile oraşului: turnul de dispersie al fostului combinat, care va fi donat municipalităţii şi i se va găsi o altă utilitate.

“Ne dorim ceea ce a însemnat un simbol al poluării, respectiv fostul coș de dispersie al combinatului Cuprom, să se transforme într-un simbol al curățeniei, binelui și prosperității, prin dezvoltarea în zonă a unui parc al industriilor creativ”, a subliniat primarul.

Baia Mare şi-a adjudecat titlul după o competiţie cu alte şase oraşe

Un juriu independent, alcătuit din reprezentanți ai sectorului neguvernamental de tineret, ai mediului privat, ai organizațiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare și ai unor instituții publice, au evaluat candidaturile celor trei oraşe finaliste. Jurizarea a fost făcută în funcţie de o serie de criterii, printre care motivația care a stat la baza fundamentării candidaturii, coerența viziunii, a misiunii și a obiectivelor, și corelarea proiectelor propuse cu strategii și documente de politici publice de tineret. Conceptul acestei candidaturi a fost scris de către lideri de tineret din Municipiul Baia Mare alături de experți pe zona de tineret din România, aceștia lucrând voluntar pentru această candidatură.

Candidatura a fost concepută în urma consultărilor cu organizațiile de și pentru tineret din Baia Mare: Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș, cu organizațiile membre (Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Greentin, Asociația Liga Studenților „Pintea Viteazul”, Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere – DEIS, Asociația REINVENT, Asociația Rotaract Club Baia Mare TEAM, Asociația SENS, Asociația YMCA Baia Mare, Asociația Young Roma Maramureș, Asociația Elevilor din Maramureș, Asociația Mansio, Team for Youth Association, Fundația de Voluntari Somaschi), Asociația Cercetașii Munților, Asociația Fötér Fesztivál, Asociația Heidenroslein, Asociația Asociația MuntzoMani, Asociația Rotaract Club Baia Mare, Asociația NTIET, Asociația Yellow Shirts, Federația YMCA România. De asemenea, în cadrul consultărilor au fost implicate și 11 organizații din alte domenii, dar care desfășoară și activități pentru tineri: Hope and Homes for Children România, Asociația profesională neguvernamentală de Asistență socială – ASSOC, Fundația „Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii” Maramureș (CDIMM), Asociația Autism Baia Mare, Asociația DMA, Asociația ESPERANDO, Filiala de Cruce Roșie Maramureș, Fundația Paula, Fundația Sf. Vasile cel Mare, Rivulus Dance Baia Mare, Asociația Nordtech;

“Trebuie să menționez că vom sprijini comunitatea tânăra a municipiului Baia Mare, punând la dispoziția asociațiilor și fundațiilor de tineret care își desfășoară în mod serios și organizat activitatea, un loc unde să funcționeze, respectiv clubul Phoenix, clădire pe care am reabilitat-o și care-i va găzdui începând din primăvara acestui an. Este important, așadar, să gândim proiecte de anvergură, menite să crească relevanța municipiului Baia Mare, astfel încât să jucăm un rol important în dezvoltarea României din perspectiva tineretului.

Pot să vă spun că evenimentul se derulează sub înaltul patronaj al Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis și inițiativa este, de asemenea, girată și sprijinită de Guvernul României prin intermediul Ministeriul Tineretului și Sportului. Vă asigur că împreună cu toți factorii responsabili din Baia Mare și Maramureș vom face ca acest program ” Baia Mare, Capitala Tineretului din România 2018 –2019” să fie un exemplu pe care greu să-l mai poată egala cineva”, a declarat Cătălin Cherecheș, primarul muncipiului Baia Mare.

Instituția titlului „CapitalaTineretului din România” urmărește principii similare cu cele ale titlului de „Capitală Europeană a Tineretului”, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România. Titlul „Capitala Tineretului din România”, dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor. Fiecare oraș, care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta însuși un program cadru amplu care vizează dezvoltarea urbană prin participarea tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesionale, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la participarea activă a tinerilor în viața comunității. Încercând să stabilească noi modele de dialog structurat și de responsabilizare, mobilizare a cetățenilor, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților dar și promovând toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

Daniel Orza, președinte Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș: ”Vreau să mulțumesc tuturor celor care au acceptat ca Baia Mare să preia titlu de Capitala Tineretului din România. Un titlu care vine după după șase luni de muncă asiduă, a celor care activeza în organizațiile de tineret… dar asta nu este tot. Munca de abia acum începe. De abia acum vom demara implemetarea a tot ceea ce am gândit, și nu va fi ușor, însă trebuie să menționez că suntem cu toții entuziasmați și dornici să ne implicăm, să facem din Baia Mare cel mai prietenos oraș cu tinerii. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi, celor care ne-au sprijinit și ne vor fi parteneri și bineînțeles tinerilor, pentru că acest program <>, este pentru tineri și despre ei.”

„Capitala Tineretului din România” poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor. Prin crearea unui program-cadru, care vizează tineretul ca și factor principal de dezvoltare urbană putem atrage atenția autorităților locale despre importanța incluziunii tinerilor în procesul decizional, dar responsabilizăm și tinerii în a se implica activ în dezvoltarea societății în care trăiesc. Prin pregătirea candidaturilor la titlul „Capitala Tineretului din România”, mai multe orașe din țară vor face un angajament privind crearea unui cadru de dialog permanent cu tinerii, angajament, care va fi benefic orașelor nu doar în perioada desfășurării concursului, ci și pe termen lung. Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune. În ceea ce privește beneficiile pe termen lung, tinerii implicați activ în procesul de dezvoltare a urbei devin cetățeni activi și responsabili, membri loiali și productivi ai comunității.