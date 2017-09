“Dreptul la Educaţie” ! Petiţia semnată de sute de persoane, cere ministrului Educaţiei să renunţe la impunerea manualului unic

Sute de academicieni, cercetători, cadre didactice, şi scriitori au semnat apelul “Dreptul la Educaţie”, un apel în care semnatarii îi cer ministrului Educaţiei, Liviu Pop, să renuntela monopolizarea manualelor. Printre semnatari se află personalităţi precum Mircea Cărtărescu, Eugen Negrici, Ion Bogdan Lefter, Nicolae Manolescu, Bogdan Ghiu sau Irina-Margareta Nistor.

Reacţia acestora vine după ce Ministerul Educaţiei Naţionale a pus dezbatre un proiect prin care Editura Didactică şi Pedagogică ar deveni societate pe acţiuni cu un unic proprietar, statul, având dreptul de a publică în mod exclusiv manualele şcolare.

Autorii scrisorii – apel afirmă că prin această măsură se încalcă dreptul copilului la o educaţie de calitate şi se aduce atingere unor principii prevăzute în Constituţia României şi în legile statului .

Iată mai jos Apelul publicat miercuri şi lista semnatarilor

“DREPTUL LA EDUCAŢIE

Apel al oamenilor de cultura, academicieni, profesori universitari, profesori, scriitori, cercetatori

Avand in vedere ultimele intentii anuntate de Ministerul Educatiei Nationale, institutie identitara fundamentala, si ingrijorati fiind de evolutiile practice ale acestor intentii, ne exprimam categoric impotriva respectivelor initiative si solicitam incetarea atacului la adresa educatiei de calitate.

Directiile pe care le impune acum MEN indica o incercare de erodare a principiilor intrinsece ale educatiei, de demarare a unor actiuni plasate sub semnul iminentei cenzurii, a insinuarii treptate a factorului ideologic monopolizant, si se indreapta direct impotriva generatiilor care vor constitui viitorul tarii.

Incercarile de impunere a unor directii unice de formare, de educare, de anulare a diversitatii si alteritatii, atat la nivelul circulatiei ideilor, cat si la cel al surselor care le pot produce – specialistii si entitatile economice specializate, aflate in sistem competitional, generator de plus-valoare -, sunt practici ale unor regimuri autoritare, dictatoriale.

Observam cu ingrijorare incercarile recurente de enclavizare a invatamantului, atat in raport cu scena educational-culturala europeana, cat si in raport cu pluralitatea vocilor din spatiul autohton care mai au de exprimat puncte de vedere valoroase in domeniul educatiei.

Aceste tendinte ne indeparteaza flagrant de dimensiunea integrarii europene, plasandu-ne intr-o zona centrifugala in raport cu toate centrele de forta ale civilizatiei.

Suntem convinsi ca scena educationala romaneasca trebuie sa se alinieze modelelor de succes ale Europei, sa se situeze in proximitatea calitativa a acestora, nu sa se indeparteze de ele, asezandu-ne astfel marginal pe harta dinamicii educationale europene.

