Descoperire macabră în munţi. Salvamontiştii chemaţi să recupereze cadavrul unui turist rătăcit

In baza unei informații primită de Salvamont Romania, de la un turist, privind descoperirea unui trup neinsuflețit pe una dintre vaile abruptului prahovean, astazi, salvamontistii vor demara o actiune terestra pentru recuperarea acestuia, actiune care va dura cca 7-8 ore, cu parcurgerea unor zone cu risc crescut de avalansa.

In urma discutiilor purtate de reprezentantii Salvamont Romania cu conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență si a Inspectoratului General pentru Aviație, pentru reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor, a fost alocata o resursa de zbor, un elicopter prevazut cu troliu care, impreuna cu un salvamontist, sa incerce extragerea trupului din zona unde se afla cazut. Din pacate , vremea extrem de urata din zona nu a permis executarea unei astfel de misiuni, aceasta fiind anulata in aceasta dimineata. Din primele informatii, dupa culoarea echipementelor, trupul gasit poate fi al turistului anuntat ca disparut in Bucegi acum cca doua saptamani.



“Multumim tuturor celor care ne-au oferit informatii despre acest caz , informatii mai mult sau mai putin exacte, dar care, totusi, ne-au asigurat un punct de plecare in actiunile de cautare si fara de care nu am fi putut declansa aceste cautari”, spun reprezentanţii Salvamont România.



La actiune participa 10 salvamontisti din cadrul Serviciului public judetean Salvamont Prahova si Serviciul public local Salvamont Busteni.



Foto cu caracter ilustrativ

Sursa foto : Salvamont Romania