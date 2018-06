Curs de cantori și cântăreți bisericești în limba maghiară – FOTO

Începând cu data de 23 iunie timp de opt săptămâni Parohia Greco-Catolică Sf. Nicolae din Satu Mare (Pr. Adalbert Pallai) și Parohia Greco-Catolică din Peleș (Pr. Béla Pallai) îi așteaptă pe tineri inclusiv cei care vor să devină cantori și nu numai, la cursuri de cantori și cântăreți bisericești.

Cursurile organizate cu aprobarea Comisiei Eparhiale Liturgică şi de Artă Sacră (CELAS) al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş și cu sprijinul Școlii de Artă din Satu Mare se desfășoară în limbă maghiară. La prima întâlnire au participat din localitățiile Satu Mare, Carei, Ciocaia, Oradea, Pișcolt, Peleș, Agriș, Micula, Bercu, Dorolț, Petea și Livada. Pr. Fodoruț Florin, președintele CELAS, prezent și el la începutul acestei iniáiative, le-a felicitat pe organizatori dar mai ales pe participanți subliinind faptul că mulți tineri sunt dispuși să devină cantori și să ajute preoții la slujirea altarului.

Participanții cursurilor trebuie să aibă 14 ani împliniți, dorind să învețe cel puțin timp de trei ani, după care, dacă doresc , vor putea deveni cantori activi. În primul an se vor învăța melodiile Bisericii orientale, cântările greco-catolice, Sf. Liturghie, Vecernia, Utrenia, Stihovnele, Paraclisul, prohimenele, glasurile, slujba de înmormântare, slujba cununiei dar nu numai cântece greco-catolice, ci chiar teorie, liturgică, cateheză, tipic bisericesc etc. Printre altele scopul acestui program este de a pregăti persoane pentru a fi cantor și nu în ultimul rând păstrarea melodiilor, ocrotirea sau chiar salvarea cântecelor bisericești. Acest program este un mare aventaj pentru greco-catolici de a ajuta în problema lipsei de cantori. În primul an cursurile încep de la orele 10:00. Amănuntele privind înscrierea și participarea la cursuri se găsesc pe situl www.nicolaos.ro.

Sponsorii programului sunt următoarele: BGA (Fundația Bethlen Gábor Alap), Asociația Nicolaos, Asociația Sf. Eirene de la parohia Sf.Nicolae Satu Mare, Asociația Sf. Ana din Peleș. Trebuie amintit că Pr. Istvan Kozsan, judecător al tribunalului intereparhial de primă instanță a realizat un statut pentru acest program, în care sunt prevăzute problemele esențiale referitoare la cantori și cântăreți bisericești.

Pr. Drd. Béla Pallai