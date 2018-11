Convoiul Unirii a făcut un popas inedit. Unde au fost primiți maramureșenii cu lacrimi în ochi – VIDEO

Maramureșenii i-au colindat pe seniorii rezidenți în acest centru, iar colinda lor, una tradițională în Maramureș, a fost primită cu lacrimi în ochi.

Așezământul social „Acoperământul Maicii Domnului” are o capacitate de 30 locuri și oferă servicii permanente de cazare, asistență medicală non stop, consiliere duhovnicească și activități recreative. Acest așezământ este patronat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Unirea, Primăria și Consiliul Local Unirea și a fost deschis la începutul acestui an.