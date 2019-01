Avertizare de la Salvamont: Pericol de avalanşă în zona Creasta Cocoşului şi în Munţii Maramureşului!

PERICOL DE AVALANȘĂ în zona Creasta Cocoșului precum si în Muntii Maramuresului. In zona Creasta Cocoșului, jud Maramureș la peste 1400m precum si pe vaile montane, zapada depaseste 100 cm, stratul de zapada fiind foarte instabil. Pericol de avalansa, grad 3- 4….

In cursul serii – noptii trecute in conditii de ninsoare si viscol puternic si ceata cu vizibilitate sub 5 metri Salvamont Maramures a montat , pentru siguranta dvs, noi panouri de avertizare si acces restrictionat pe traseul de Creasta.

Va informam ca datorita caderilor abundente de zapada pe traseul Mina Suior – Poiana Boului – Creasta Cocosului sunt o serie de copaci prabusiti accesul efectuandu-se cu dificultate.

In cazul unor probleme de natura medicala sau ratacire ,aparute la deplasarea pe traseele turistice va rugam nu ezitati sa sunati in cel mai scurt timp la 112 sau 0SALVAMONT ( 0725826688).

Salvamont Romania este singura structura abilitata sa intervina pe domeniile schiabile si traseele turistice, salvatorii montani fiind special pregatiti pentru acordarea primului ajutor. Pentru mai multe detalii instalati pe orice tel mobil aplicatia SALVAMONT.