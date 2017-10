Autorizaţia de securitate la incendiu, subiect de dezbatere între societatea civilă şi pompierii maramureşeni

Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș organizeazăin 11 octombrie , o întâlnire cu reprezentanții autorităților publice locale, proiectanți, reprezentanți ai societăților comerciale, care dețin construcții ce funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Întâlnirea va avea loc la Primăria din Municipiul Sighetu Marmației și va aborda toata problematica legata de acest tip de autorizare.

Specialistii ISU Maramures vor oferi celor przenti infromatii care sa-i ajute sa intre cat mai repede in legatilate din acest punct de vedere, dat fiind faptul ca termenul limita pentru autorizare a expirat la inceputul acestei luni.

Intilnirea din 11 octombrie este organizata pentru cei din localitatile de dincolo de Gutai, urmand ca in daat de 18 octombrie sa fie organizata in Baia Mare la Colegiul de Arte din Baia Mare o intilnire asemanatoare pentru cei din localitatile : Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tăuții Măgherăuș, Tg. Lăpuș, Ulmeni, Ardusat, Ariniș, Asuaju de Sus, Băița de Sub Codru, Băiuț, Băsești, Bicaz, Boiu Mare, Cernești, Cicârlău, Coaș, Coltău, Copalnic Mănăștur, Coroieni, Cupșeni, Dumbrăvița, Fărcașa, Gârdani, Groși, Groșii Țibleșului, Lăpuș, Mireșu Mare, Oarța de Jos, Recea, Remetea Chioarului, Satulung, Săcălășeni, Sălsig, Suciu de Sus, Șișești, Valea Chioarului și Vima Mică.