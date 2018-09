30 de elevi, participanţi la Şcoala de vară „Geodiversitate în Maramureș”

În perioada 3-7 septembrie 2018 s-a desfășurat în Țara Lăpușului, în găzduirea Campusului Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș, cea de-a II-a ediție a Școlii de vară „Geodiversitate în Maramureș”.

Proiectul, inițiat de către Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, a fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș și Societatea Geologică a României – Filiala Baia Mare. Susținerea financiară și materială a proiectului a fost asigurată de către Consiliul Județean Maramureș, Consiliul Local Târgu Lăpuș, S.C. ElectroSistem S.R.L. Baia Mare, Rotary Club Baia Mare 2005 și S.C. CMC S.R.L. Cărbunari.

Participanții din acest an – în număr de 30 – elevi și cadre didactice de la diferite instituții de învățământ din județ au fost selectați de către inspectoratul Școlar Județean Maramureș, prin grija inspectorului de specialitate prof. Adrian Gavra și a prof. Ladislau Magyarosi de la Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Baia Mare. Suportul logistic al întregului proiect educațional, respectiv realizarea programului, documentarea și stabilirea traseelor, realizarea materialelor didactice și promoționale, pregătirea și susținerea prelegerilor, precum și ghidarea pe teren a participanților, a fost asigurat de specialiștii din cadrul Muzeului de Mineralogie: conf.univ.dr.ing Ioan Denuț – director, ing. Ioan Bereș – muzeograf și ing. Alexandra Sîngeorzan – muzeograf.

Prima zi a Școlii de vară a debutat cu întâlnirea participanților la sediul Muzeului de Mineralogie. După urarea de Bun venit!, participanții au fost invitați să vizioneze, într-un tur ghidat, expozițiile permanentă și temporare din Muzeu.

În drum spre Campusul Liceului Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, autocarul cu elevi a făcut o oprire la Sociatatea CMC Cărbunari, una dintre firmele finanțatoare ale Școlii de vară, unde, au avut ocazia să vadă, ghidați fiind de directorul ing. Victor Florean, fluxul tehnologic de prelucrare a rocilor în vederea transformării lor în pietre ornamentale. Ajunși în Târgu Lăpuș, participanții au mai făcut o escală la Centru de Informare Turistică Târgu Lăpuș, pentru o scurtă prezentare a zonei și a obiectivelor turistice aferente. A urmat cazarea în Campus, iar apoi un scurt instructaj privind regulile ce trebuie respectate în incintă, precum și pe traseele de teren. Fiecare participant a primit un tricou inscripționat cu sigla evenimentului și o mapă ce a conținut materiale informaționale și promoționale menite să completeze prezentările și traseele pe teren.

Programul a continuat după-amiaza, cu o introducere ce a cuprins scopul și obiectivele acestui demers educațional și a principalelor activități propuse. A urmat o prezentare a conceptului de arii naturale protejate, a ariilor naturale protejate din România și în special a celor din județul Maramureș.

Cea de-a doua zi a adus prima ieșire pe teren, pe traseul Târgu Lăpuș – Peteritea – Pod Sălnița – Custura Cetățelei – Cheile Lăpușului – Târgu Lăpuș. Pe tot traseul, elevii au primit informații și explicații referitoare la formațiunile întâlnite, tipuri de roci și moduri de formare. La întoarcerea către Târgu Lăpuș, am avut ocazia să vizităm o carieră activă de marno-calcare, Cariera Vălenii Lăpușului, unde, elevii au putut vedea modul de exploatare și prelucrare a rocilor la suprafață.

După prânz a avut loc sesiunea de inițiere în Petrografie, în cadrul căreia au fost prezentate principalele tipurile de roci, modul lor de formare și utilizările acestora. Au fost pregătite și eșantioane petrografice atât în stare naturală cât și prelucrate prin tăiere și șlefuire, pentru a exemplifica diferențele dintre principalele tipuri de roci. În cadrul acestei sesiuni au fost prezentate și câteva elemente introductive de paleontologie, la dispoziția elevilor aflându-se și o mică colecție de fosile de plante și animale.

Ziua III s-a axat pe Mineralogie, prima prezentare a zilei cuprinzând elemente de geneză, clasificare, identificare și utilizare a mineralelor. Cu ajutorul eșantioanelor de minerale au fost explicate o serie de proprietăți fizice ale acestora și de asemenea elevii au avut ocazia să vadă cât de importante sunt mineralele, acestea fiind prezente în aproape toate obiectele care ne înconjoară, de la mașini și clădiri, până la computer și telefonul mobil.

Cea de-a doua prezentare, realizată de către domnul Alexandru Costin din partea Societății Geologice a României – Filiala Baia Mare, a cuprins, sub titulatura „Ocurențe ale mineralelor geme și înnobilarea lor ca bijuterii” o scurtă trecere în revistă a principalelor areale în care se întâlnesc pietre semiprețioase în nord-vestul României, o exemplificare a acestora prin intermediul eșantioanelor expuse și un scurt filmuleț despre expediția de la Pianu de Sus în vederea identificării, separării și colectării de aur aluvionar.

Un alt reprezentant de seamă a Societății Geologice a României – Filiala Baia Mare, domnul Oscar Edelstein, a susținut o prezentare despre pietrele semiprețioase și ornamentale, caracteristicile acestora și utilizarea lor în special ca obiecte de podoabă. La finalul prezentării, care a fost foarte apreciată de participanții, lectorul le-a oferit elevilor câte un souvenir sub forma unor pandative și brelocuri din pietre semiprețioase.

Următoarea activitate planificată pentru după-masa aceleași zile a fost vizita pe teren în localitatea Răzoare, pe malul râului Lăpuș, unde elevii au putut colecta roci metamorfice, în special micașisturi cu granați și unde dl. Costin a amenajat o mini-stație de sortare. Cu ajutorul unui „goldpan” (urmașul șaitrocului), elevii au putut separa material aluvionar pentru a identifica aur și minerale grele.

A patra zi din cadrul Școlii de vară a fost tot o zi de teren, aplicația desfășurându-se pe traseul Târgu Lăpuș – Lacul Lighet – Stația meteo Târgu Lăpuș – Mănăstirea Rohia – Valea lui Bâlc – Târgu Lăpuș.

La primele ore ale dimineții am pornit din Campusul Liceului Teoretic „Petru Rareș” iar prima oprire a fost lacul Lighet, un lac artificial realizat în anul 1975. După o plimbare în jurul lacului am pornit spre Stația Meteo Târgu Lăpuș, unde meteorologul de serviciu le-a oferit elevilor un tur al stației, explicându-le modul de operare al fiecărui aparat și modul de interpretare a datelor în vederea emiterii unei prognoze meteo.

În continuare, după un drum asfaltat de 1,5-2 km, a urmat urcușul către Mănăstirea Sfânta Ana – Rohia, un traseu de dificultate medie, marcat cu cruce albastră. Ajunși la Mănăstire, am fost preluați de către ghidul lăcașului de cult, care ne-a prezentat istoricul locului precum și importantele edificii din cadrul Mănăstirii: biblioteca cu peste 40.000 de volume, bisericuța muzeu ce adăpostește vechi obiecte de cult, chilia celebrului Nicolae Steinhardt și viitorul Centru cultural-monahal și social „Nicolae Steinhardt”, aflat încă în construcție. La coborâre, în zona cunoscută sub numele de Valea lui Bâlc, s-au realizat mai multe opriri pentru a localiza și a face observații în aflorimentele de formațiuni cunoscute sub numele de trovanți.

În după-masa celei de-a patra zi, elevii au participat la un concurs de orientare în teren. Membrii Clubului Sportiv ElectroSistem Baia Mare s-au deplasat la Campusul din Târgul Lăpuș și au organizat un traseu de orientare în teren. Fiecare elev a primit o harta a campusului pe care au fost notate cele 12 stații ce trebuiau identificate și un dispozitiv care validează prezența participantului la fiecare stație, transmite informațiile pe un aparat care centralizează acțiunile fiecărui participant și oferă timpul final necesar efectuării traseului. Toți elevii au participat la această acțiune, iar cei ce au obținut cei mai buni timpi au fost premiați de către Clubul Sportiv ElectroSistem Baia Mare.

Ultima zi a fost dedicată impresiilor și premierii. După micul dejun a avut loc Concursul „Științele Pământului”, în cadrul căruia elevii au trebuit să răspundă unor întrebări referitoare la activitățile realizate în cadrul Școlii de vară, informații primite atât în cadrul sesiunilor de prezentare, cât și pe teren. A urmat completarea unor chestionare de feedback de către aceștia pentru a putea observa gradul lor de satisfacție și eventualele propuneri pentru edițiile viitoare.

Premierea participanților a avut loc în prezența d-lui Mitru Leșe, primar al orașului Târgu Lăpuș, d-nei Mariana Pop, directoare și a d-lui Claudiu Nedea, director adjunct ai Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș și a coordonatorului întregului proiect educațional – Ioan Denuț directorul Muzeului de Mineralogie.

Fiecare participant a primit câte o diplomă de participare din partea Primăriei Târgu Lăpuș și a Liceului Teoretic „Petru Rareș”. A urmat premierea pe baza rezultatelor obținute la Concursul „Științele Pământului”, în cadru căreia elevii au primit din partea organizatorilor, celei de-a II-a ediții a Școlii de vară „Geodiversitate în Maramureș”, diplome de participare, diplome aferente locurilor obținute la concurs și premii, sub formă de rucsaci și instrumente de scris.

În calitate de organizatori, ne declarăm foarte mulțumiți de modul în care s-a desfășurat aceasta a doua ediție a Școlii de vară „Geodiversitate în Maramureș” și dorim pe această cale să le adresăm mulțumirile noastre sincere tuturor celor care, în calitate de organizatori sau finanțatori, și-au dat concursul la reușita implementării acestui proiect educațional.