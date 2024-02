„Cea mai mare faptă bună este a îngriji de cei bolnavi. Mare lucru este a ne alătura cu cel ce pătimește, să luăm parte la durerea lui!”

(Părintele Paisie Olaru)

În fiecare an la data de 11 februarie, este celebrată în întreaga lume, Ziua Mondială a Bolnavului, zi instituită de 32 de ani de Papa Ioan al II-lea.

De asemenea, prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 10 februarie 2023, a proclamat anul 2024 ca „Anul Omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor” având în vedere că viaţa şi sănătatea omului sunt daruri ale lui Dumnezeu faţă de care Biserica îşi arată mereu grija şi responsabilitatea și prețuirea prin slujitorii săi și instituțiile pe care le administrează.

Celebrarea anuală a zilei de 11 februarie are scopul de a sensibiliza pe credincioși, diferitele instituții sanitare, și chiar societatea civilă, cu privire la necesitatea de a asigura cea mai bună asistentă celor bolnavi și de a-i ajuta să se vindece.

În temeiul acestei zile sunt organizate, în întreaga lume, evenimente spirituale și caritabile atât în parohii, colectivități, spitale, cămine de bătrâni, cât și la domiciliul celor aflați în suferință și nevoi: bolnavi, persoane cu handicap, orfani, săraci.

În centrul atenției Mântuitorului Iisus Hristos este omul suferind, și, conform relatărilor scripturistice, Fiul lui Dumnezeu a fost mereu aproape de cei neputincioși, bolnavi și suferinzi, intervenind acolo unde știința medicală din timpurile respective nu a reușit să vindece (de exemplu, vindecarea celor zece leproși, vindecarea soacrei lui Petru, vindecarea orbului din Ierihon, vindecarea slăbănogului din Capernaum, vindecarea slugii sutașului ș.a), adică „vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor” (cf. Matei 9, 35).

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, îndeamnă slujitorii Sfintelor Altare din Eparhie ca duminică, 11 februarie, în cadrul Sfintei Liturghii, la momentul Ecteniei întreite, preacucernicii părinți să rostească rugăciuni pentru toți bolnavii din cadrul parohiilor pe care le păstoresc, pentru ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Doctorul sufletelor și al trupurilor” – să se milostivească spre cei neputincioși și să le aline suferințele.

Amintim faptul că la îndemnul și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, în cadrul Sectorului social-filantropic și misionar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului se desfășoară mai multe proiecte eparhiale destinate persoanelor vârstnice și bolnave: „Nici o familie de bătrâni nu este singură; păstorul de suflete este aproape”, „Comuniunea dragostei creștine între tineri și vârstnici”, „Sănătate prin credință și dăruire” etc.

De asemenea, Centrul Rezidențial „Bunul Samarinean” din Coroieni este primul aşezământ de acest fel din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, fiind cel mai modern centru din Transilvania, probabil chiar din țară, construit cu multă răbdare și pricepere. În jurul Căminului există spaţii de plimbare, iar dacă doresc, locatarii pot citi o carte sau se pot delecta cu jocuri de societate. Căminul Rezidenţial este situat într-o zonă liniştită, cu aer curat, departe de şosea, fără zgomot sau alți factori poluanți.