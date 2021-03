Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș au realizat în această perioadă mai multe acțiuni de igienizare pe tronsoane ale râurilor Lăpuș, Someș, Craica, Rona. In prezent continuă acțiunea de igienizare pe râul Iza, amonte pod Pușcapor, Sighetu Marmației.

Vineri 26 martie, împreună cu voluntari internaționali din cadrul Corpului European de Solidaritate dar și cu voluntari din cadrul Centrului pentru Dezvoltare Durabilă Greentin, federației YMCA România, asociației Yellow Shirts, fundației Somaschi se va vizita acumularea Strâmtori-Firiza acțiune organizată în cadrul evenimentului “Ziua porților deschise” ce se desfășoară în perioada 23-26 martie. De asemenea, în data de 26 martie, începând cu ora 9.00, va avea loc o amplă acțiune de igienizare la acumularea Strâmtori-Firiza.

Un exemplu de bune practici este și campania educațională online “Prețuiește apa” privind reciclarea uleiului alimentar, realizată în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Greentin, Oil Reduct dar și cu 11 școli partenere din județul Maramureș. Campania este coordonată de voluntari din cadrul proiectului Solidarity for a Better Future, finanțat prin Corpul European de Solidaritate. Tematica va fi abordată ingenios, prin clipuri care oferă informații despre acest tip de poluare, precum și soluții la îndemâna tuturor, astfel încât uleiul alimentar să nu polueze apele.

Celebrat de România începând din anul 1993, Ziua Mondială a Apei este un eveniment derulat sub egida Organizației Națiunilor Unite, al cărui slogan este în acest an ”Prețuiește apa”. Cu această ocazie, în data de 22 martie am lansat în premieră ”Cântecul Apei” (Water Song), primul proiect muzical participativ din România. Îl puteți accesa de pe pagina de facebook https://www.facebook.com/watch/?v=1351721935193739 sau de pe youtube https://youtu.be/39uCJPOOUhc

Proiectul „Water Song” este inițiat de Administrația Națională „Apele Române” și Programul Național Cantus Mundi, prin implicarea a peste 1.000 de copii din 23 de județe. Acesta s-a născut din gândurile și emoțiile copiilor care au trimis înregistrări cu sunete și efecte ale apei, precum și cuvintele care să alcătuiască versurile acestui cântec.

Toate aceste elemente au încorporat apoi improvizația ansamblului Young Beats al Cantus Mundi, coordonat de Zoli Toth. Water Song ne vorbește despre felul în care copiii percep apa, o înțeleg, o apreciază și își doresc să o protejeze. Este un cadou pe care copiii din România îl oferă în dar APEI, în ziua în care o sărbătorim la nivel mondial.

De asemenea, în aceste zile, vor fi organizate acțiuni educative online din cele mai diverse: lecții sau workshop-uri, ateliere de creație și de pictură, cluburi de lectură, expoziții virtuale de desene și creații ale copiilor, dezbateri interactive și experimente cu apă. Aceste activități vor fi integrate în cadrul campaniei dezvoltate la nivel online de către organizatorul Zilei Mondiale a Apei sub numele de ”Water2me” în care copiii sunt încurajați să vorbească despre apă și să transmită un mesaj profund, având ca punct de pornire sloganul Zilei Mondiale a Apei, ”Prețuiește apa!”.

Scopul acestei zile este de a trage un semnal de alarmă în legătură cu cele mai importante probleme ale apei cu care se confruntă omenirea la ora actuală, iar poluarea apelor rămâne fără îndoială una majoră. Aceasta are consecințe directe și imediate, atât asupra calității mediului și a apelor, cât și asupra accentuării fenomenelor extreme prin care trece astăzi omenirea: secetă/inundații/eroziune costieră.

Din perspectiva managementului integrat al apelor, ca activitate de bază a Administrației Naționale ”Apele Române”, soluțiile și proiectele pe care le propunem vor avea întotdeauna, ca punct de pornire, o viziune integrativă, astfel încât toate autoritățile responsabile din acest vast domeniu al apelor să fie încurajate să se implice și să colaboreze foarte strâns.

Lansăm un apel publicului să-și îndrepte atenția asupra protejării și conservării resurselor de apă. Fiecare dintre noi are un rol important în susținerea unor practici adecvate față de apă și mediul înconjurător, transmite S.G.A Maramureș.