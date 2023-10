Pentru al şaselea an consecutiv Baia Mare se aliniază marilor orașe din lume de Ziua internațională a deșeului electric – IEWD 2023 lansând campania tradițională de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) împreună cu operatorul TGP – The Green Project, participant oficial IEWD 2023.

Ziua internațională a deșeului electric servește drept platformă pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la problema deșeurilor electrice, promovând colectarea, gestionarea si reciclarea responsabilă a acestora. Anul trecut, 194 de organizații din 72 de țări de pe 6 continente diferite s-au înregistrat ca participanți, multe alte entități care au marcat ziua cu activități, știri și campanii online. Printre aceștia suntem și noi.

Tema ediției din acest an You can recycle anything with a plug, battery or cable! Poți recicla tot ce se bagă în priză sau funcționează cu baterii! aduce la lumină deșeurile electrice “invizibile”, mici, din fiecare locuință sau birou, care adesea nu sunt recunoscute și nu sunt reciclate corespunzător. Aparatele mici trec neobservate datorită naturii sau aspectului lor, ceea ce determină consumatorii să treacă cu vederea potențialul lor reciclabil.

Programul campaniei de la Baia Mare:

Sâmbătă, 14 octombrie, între orele 10.00 şi 15.00, pe lângă colectarea de la domiciliu, cetățenii pot aduce aparatele electrice vechi, defecte și la punctele de colectare amplasate în următoarele locații din Baia Mare:

În parcul de la RFN

Pe platoul din Piața Revoluției

Intersecția Bd. Republicii cu str. Lupului

Pentru colectarea la domiciliu programează-te prin: apel la 0744-781781 de luni până vineri, între orele 9.00 şi 17.00. Sau completare formular de comand 24/7 accesând http://thegreenproject.ro/comanda

Pentru toți cetățenii care se vor debarasa responsabil de deșeurile electrice se va organiza și o tombolă cu premii: 2 bilete x 2 persoane la spectacolele Teatrului Municipal Baia Mare, 1 x aspirator, 3 x bormașină, 3 x mixer cu bol, 3 x prăjitor de pâine, 3 x blender vertical.

Extragerea câștigătorilor va avea loc vineri, 4 noiembrie, la ora 12:00 la centrul de colectare DEEE din Baia Mare și va fi transmisă în direct pe pagina de facebook.