În vremea de mult apusă, Vama Veche lansa o piesă care a ajuns să fie cunoscută de fiecare șofer din România și nu numai, deoarece piesa a fost tradusă și reinterpretată în mai multe limbi. Așa că „Nu ne mai trageți pe dreapta” era și este încă fredonată în toate mediile, inclusiv de către polițiști.

De la această acțiune de tras de dreapta, Baia Mare s-a făcut încă odată cunoscută pe mapamond întrucât în weekend-ul trecut, în urma unui control al Poliției Române, un băimărean care făcea ride-sharing a fost depistat pozitiv cu șapte tipuri de droguri. Ulterior, în urma rezultatelor analizelor de laborator realizate la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, acesta era negativ și astfel și-a recuperat permisul de conducere.

Într-un material publicat ieri am prezentat decizia procurorilor care au instrumentat cazul și care au decis clasarea cazului după obținerea rezultatelor analizelor de laborator. Tot în materialul de ieri ne întrebam cine e responsabil de această situație? Fie că aparatul o fi stricat, fie că polițiștii care au făcut controlul nu au utilizat corect dotarea, considerând inadmisibil ceea ce s-a petrecut.

Cu toții ne putem pune în pielea șoferului în cauză și atunci o să ne fie mai ușor să simțim stările acestuia. Dintr-un om simplu și cinstit care-și câștiga pâine cea de toate zilele prin șofat, a ajuns un „drogat” fiind cunoscut în întreaga țară. Totul petrecându-se peste noapte și fiind accentuat de imaginile făcute publice în mediul online.

Discutând cu o prietenă psiholog, aceasta a afirmat că șoferul în cauză poate avea repercursiuni în urma acestui incident și-l sfătuiește, dacă simte nevoia, să apeleze la ajutor specializat.

Făcând rabat de la versurile lui Chirilă unde era vorba de „un polițist bestial”, aici avem de-a face cu două polițiste, tot bestiale, nume de alții și „sexy-polițistele din Baia Mare”. Două fete tinerele, frumușele, dar oare pregătite să facă față situațiilor din trafic? Dar oare conștiente de acțiunile lor? Nu dorim în nici o culoare să le denigrăm, ci doar punem întrebări. De denigrat au denigrat suficient ele și cu cei care au făcut imaginile publice.

Pentru că nu ai cum să nu fii afectat după o astfel de pățanie. Marius, șoferul în cauză a transmis un mesaj emoționant după ce a aflat rezultatele analizelor:

“Astăzi este o zi specială pentru mine deoarece este ziua în care mi se va face DREPTATE!

Numele meu este Pop Marius Daniel iar în data de 30.01.2023, în urma unui control de rutină, în timp ce îmi efectuam meseria, am fost oprit de către poliția rutieră pentru testare. În urma acesteia, am ieșit fals pozitiv la 7 substanțe interzise. În următoarele zile am fost rostogolit și trântit pe toate posturile, canalele și rețelele sociale. Nu am încetat nici un moment să cred în DREPTATEA mea, deoarece știam cel mai important lucru: ERAM NEVINOVAT când toți loveau în mine. Am fost defăimat, batjocorit, rănit și mi-a fost distrusă imaginea publică fiind NEVINOVAT.

Am fost și voi rămâne o persoană serioasă. Sunt un om simplu, care își face meseria cu drag.

Chiar dacă mi-am pierdut temporar sursa de venit, chiar dacă familia mea a fost atacată un lucru e cert: Dumnezeu face întotdeauna dreptate.

Mi-ar plăcea în schimb ca toți cei care m-au defăimat să vadă acum adevărul, iar celor care au crezut în nevinovăția mea să le mulțumesc: sunteți deosebiți. Erorile există și vor mai exista, rănile și cuvintele grele, există un singur lucru care le vindecă: Dumnezeu.”

Sunt destui drogați în trafic și acțiunile polițiștilor sunt absolut necesare, dar ca în orice alt context, nu tot ce zboară se mănâncă. Sunt și oameni cinstiți care muncesc la 03:00 noapte, nu doar petrecăreți care atunci au ieșit din cluburi.

Se pare că nici până astăzi Marius nu și-a primit permisul înapoi. George Simion aflat într-o vizită în Maramureș intervenind în acest caz. Felicitări, IPJ MM, nu e prima dată când vă bateți joc ce cetățeni!

Dumnezeu să ne ajute!