În fiecare an, de Paște, românii beneficiază de câteva zile libere din partea statului. Anul acesta, angajaţii românii se vor bucura de o adevărată minivacanță de Paște.

Câte zile libere avem de Paşte 2023

Românii vor avea trei zile libere de Paște 2023. Mai exact, românii vor fi liberi pe 14 aprilie, în Vinerea Mare, pe 16 aprilie, în prima zi de Paște, dar și luni, pe 17 aprilie, în a doua zi de Paște 2023.

Minivacanța de Paște nu este singura de care beneficiază românii în 2023. Potrivit calendarului sărbătorilor legale 2023, angajații români se vor bucura de 15 zile libere de la stat anul acesta, dintre care 12 vor pica în cursul săptămânii.

Paștele este una dintre cele două mari sărbători de peste an, dar, spre deosebire de Crăciun, Paștele nu pică în fiecare an la aceeași dată. Data Paștelui este influențată de două fenomene naturale importante: echinocțiul de primăvară, ce are loc pe 21 martie, și luna plină. Pentru că luna plină variază, data Paștelui variază și ea. Însă tot în secolul IV s-a stabilit că ziua Paștelui să fie mereu duminică.

Paștele este sărbătoarea în care prăznuim „omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice și săltând îl lăudăm pe Mântuitorul, pe cel unul binecuvântat și preamărit, Dumnezeul părinților noștri”. Pentru ca acest lucru să se întâmple cu adevărat, trebuie să rostim „Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”.

Paștele poate fi prăznuit în fiecare duminică, cu câteva excepții: în duminica Rusaliilor, pentru că atunci se sărbătorește pogorârea Duhului Sfânt, în Duminica Floriilor, pentru că atunci este intrarea în Ierusalim și altă excepție este atunci când cade o mare sărbătore, precum Schimbarea la față, Ziua Crucii, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Botezul Domnului Hristos.

Zile libere de Paşte pentru catolici

Şi în 2023, Paştele Ortodox şi Paştele Catolic pică la o săptămână distanţă între ele. Paștele ortodox 2023 este în data de 16 aprilie, iar Paștele catolic 2023 se sărbătorește în 9 aprilie.

Când intră elevii în vacanța de Paște 2023

Autorităţile au decis, pentru anul şcolar 2022-2023, ca vacanţa de primăvară 2023 să fie stabilită în aşa fel încât să încorporeze atât Paştele Catolic 2023, de pe 9 aprilie, cât şi Paştele Ortodox 2023, de pe 16 aprilie.

Astfel că vacanţa de primăvară 2023 ar urma să înceapă vineri, 7 aprilie 2023, şi să ţină până marţi, 18 aprilie 2023, ceea ce înseamnă că elevii ar urma să fie liberi pentru o perioadă de aproximativ 12 zile.

Vinerea Mare este zi liberă în România

Românii au liber în prima și în a doua zi de Paște, iar începând din anul 2018, și Vinerea Mare este zi liberă.