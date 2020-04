O noua zi plina pentru salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș. Miercuri, 22 aprilie au continuat actiunile de curățare a traseelor turistice.

S-a lucrat pe banda rosie, traseul Ignis – Gutin, zona extrem de încărcată de copaci căzuți in urma deselor furtuni din ultimii ani si de vegetatie salbatica care ingreuneaza accesul.



„Foarte curand vom putea da o veste buna turistilor amatori de drumeții prin deschiderea completa a traseului mentionat mai sus, traseul banda rosie Ignis – Gutin, care totodata va fi remarcat si in care vor fi montate indicatoare, locuri de popas si o harta a zonei.

Ne pregătim intens pentru momentul atât de așteptat de cei care iubesc sa iasă in natură.

Multumim Romsilva precum si angajatilor Ocolului Silvic din zona in care lucrăm pentru tot sprijinul pe care ni-l acorda in demersurile noastre de a reda turiștilor in conditii bune traseele favorite pentru drumeții.Activitatile de curățare si marcare vor continua si in urmatoarele zile. Vom anunța de fiecare data cand un traseu va fi complet finalizat si redeschis iar daca pe alocuri vor mai exista anumite avertizari in vigoare vom mentiona acest lucru in postări”, au transmis salvamontiștii pe o rețea de socializare.