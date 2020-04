Salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș au fost din nou prezenti in teren cu patru echipe pentru curățarea si marcarea traseelor turistice.

Una dintre echipele aflate in teren a fost solicitata sa se deplaseze la un incendiu in zona Șurdesti, Maramureș care a izbucnit ieri, a fost localizat si stins târziu in noapte dar azi a reizbucnit, mai puternic, fortele implicate, ISU Maramures , Jandarmeria, Politia, Primaria precum si voluntarii contribuind la localizarea si tinerea sub control pana la stingerea lui.

O a treia echipa s-a deplasat la un accident intr-o zona greu accesibila in Cetațele, Maramureș dupa ce un localnic anunta prin 112 o persoana accidentata de un copac căzut, persoană care suferise leziuni la nivelul membrelor inferioare si a bazinului.

Si in cazul accidentului din zona Cetațele SPJ Salvamont Maramureș a colaborat excelent cu ISU Maramures persoanei accidentate fiindu-i acordat primul ajutor extrem de repede si fiind transportat in cel mai scurt timp de echipajul SMURD la Spitalul Județean Maramures pentru investigații.

La ora aceasta toate echipele Salvamont Maramures s-au intors cu bine in bazele de salvare.