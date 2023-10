„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi rugăciunile şi ocrotirea Maicii Domnului, suntem la hramul de toamnă al Mănăstirii „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” Rohiţa-Boiereni. Mănăstirea este un aşezământ istoric, care are rădăcini înainte de anul 1700, însă ea a dispărut în cumplitul asasinat religios care a avut loc în Transilvania, prin distrugerea mănăstirilor şi schiturilor de către generalul Bukow al Mariei Tereza. Locul s-a păstrat în tradiţie şi credincioşii veneau din când în când şi se rugau pe acest loc unde a fost mănăstirea, care a ars în totalitate. După 1990, Mănăstirea Rohia, care i-a devenit mamă, a reluat viaţa schitului, iniţial, şi apoi a aşezământului monahal de aici, a trimis trei vieţuitori în frunte cu Părintele Vasile Filip, astăzi Arhimandrit şi stareţul Mănăstirii, şi a evoluat impresionant de frumos şi este mult iubită de credincioşii din Ţara Lăpuşului şi nu numai, mai cu seamă că în anii din urmă s-a făcut un proiect şi Primăria Tg. Lăpuş, domnul primar Mitru Leşe, a modernizat drumul de acces şi a legat Mănăstirea de civilizaţie şi de modernitate. Deci, călătoria spre mănăstire şi pelerinajul nu mai este ca pe vremuri, în chipuri cu foarte mult efort, ci se vine cu maşina până aici, fapt pentru care este foarte cercetată sfânta Mănăstire. Astăzi a fost hramul Mănăstirii, hramul de toamnă, „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, sărbătoare mult iubită de credincioşi, de mame, de familii şi în fiecare an sunt mulţi credincioşi. De data aceasta, fiind şi duminică, adică coincidând sărbătoarea cu o zi de duminică, cred că numărul de credincioşi a fost dublu şi aproape că se aseamănă cu Mănăstirea mamă, care-i mama tuturor mănăstirilor, cu Rohia, şi ne bucurăm din suflet pentru evoluţia mănăstirii, pentru activităţile culturale care se fac aici. Sunt 30 de ani de la reînvierea Mănăstirii. S-a alcătuit o monografie, coordonată de Părintele exarh, Arhimandritul Macarie Motogna, şi stareţul Rohiei, şi s-a alcătuit un act aniversar, care a fost citit în faţa credincioşilor, pentru a marca şi pentru a aşeza în istorie pentru totdeauna, că dacă noi nu ne scriem istoria, ci doar o trăim, şi nu o scriem în pagini şi în cărţi, vor veni alţii după noi şi vor scrie istoria lor. Vor scrie cum vor crede. Trebuie să şi scriem istoria, nu doar să o trăim. Să o scriem în zidiri, în clădiri, în mănăstiri, în ctitorii pentru veşnicie, s-o scriem în pietre, pe cruci, pe troiţe şi s-o scriem în cărţi şi în biblioteci, să o scriem şi să ţină şi să rămână pentru vecii vecilor, cât va exista Biserica lui Hristos şi cât va dăinui poporul român cel drept credincios. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”