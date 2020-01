Vremea a fost rece, geroasa dimineata si noaptea. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat in general slab. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -13 grade Celsius.

Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din judet este partial umed. Nu sunt probleme in trafic. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu doua utilaje si au raspandit cinci tone sare pe DN18 si DN17C la Viseu. Societatea care administreaza sectoarele de drumuri judetene a intervenit cu noua utilaje si a imprastiat 88 tone material antiderapant. Vizibilitatea in trafic este buna, cer acoperit pe majoritatea sectoarelor. Vantul sufla linistit.

Este in vigoare o avertizare cod galben de precipitatii mixte care favorizeaza depunerea de polei. CJSU recomanda conducatorilor auto sa isi adapteze viteza la conditiile de trafic, la cele meteorologice si de pe drum. Sunt sfatuiti sa adopte o conduita preventiva si sa nu manevreze brusc vehiculele. Pe drumuri acoperite de polei distanta de franare se multiplica. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost variabile, influentate de fenomenele de iarna. Nu au fost inregistrate probleme. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Cisla, Vaser, Ruscova, Mara, Salaj, Lapus, Cosau, Cavnic si Firiza. Se mentin podurile de ghrata cu ochiuri pe raurile Iza, Botiza, Lapus si Suciu. Sunt poduri de gheata formate pe raurile Iza, Mara, Barsau si Nistru (apa trece peste podul de ghreata). Stratul de zapada masoara: pana la 12 cm la Vf. Iezer, 10 cm in Baia Borsa, 5 cm in Poiana Borsa, 4 cm la Baiut, Bicaz, Copalnic, in Pasul Gutai, Lapusel, Razoare, Buciumi, Targu Lapus si Moisei,3 cm la Firiza, Busag, Salsig,Suciu de Jos, Cavnic, Sieu, sacel, Bistra si Valea Viseului, 2 cm in Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Ocna Sugatag, Leordina, Luhei, Stramtura, Vadu Izei si Feresti.

Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -10 grade la Targu Lapus, -7 grade la Cavnic, Baia Sprie, Baia Mare, Seini, Somcuta Mare, in Pasul Prislop si Pasul Gutai, -5 grade la Ocna Sugatag, Borsa si Viseu de Sus, -4 grade la Sighetu Marmatiei. Vremea va deveni astazi in judet apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Pe arii restranse, se vor semnala precipitatii slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -4 grade si 1 grad, iar cele minime, in crestere fata de noptile precedente, intre -6 si -2 grade. Izolat, in zonele joase, se va semnala ceata.