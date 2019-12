Vremea a fost rece pentru aceasta perioada. Izolat a fulguit la Suciu de Jos. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile din judet. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste depusa pe DN 18, intre km 156 si km 180 (Pasul Prislop). Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul partial usca si uscat, cu exceptia DN 18 in Pasul Gutai, unde carosabilul este umed. Vizibilitatea in trafic este buna, cerul este senin, iar vantul sufla moderat. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu patru utilaje si au imprastiat 25 tone de sare. Temperaturi inregistrate pe parcursu noptii: -12 grade Celsius la Borsa si Petrova, -11 grade la Viseu de Sus, -9 grade la Sighetu Marmatiei și Cavnic, -8 grade la Ocna Sugatag si in Pasul Gutai, -7 grade la Targu Lapus, -6 grade in Baia Mare.

Stratul de zapada este prezent inca pe arii extinse si masoara: 9 cm la Baiut si Firiza, 8 cm la Vf. Iezer si in Pasul Gutai, 6 cm in Baia Borsa, 4 cm in Baia Mare si Targu Lapus. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost usor variabile. Nu au fost inregistrate probleme.

Temperaturile scazute au favorizat instalarea fenomenelor de iarna pe cursurile de apa din judet. Gheata la mal este prezenta pe cursul raurilor Mara si Barsau. Gheata primara s-a format pe cursurile raurilor Tisa, Viseu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Botiza si Cosau. Fenomenul de gheata la fund este prezent pe cursul raului Firiza. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta.

Vremea se mentine in continuare rece in judet, mai alesi dimineata si noaptea cand izolat va fi geroasa. Cerul va fi mai mult senin la deal si la munte, variabil in zonele joase unde izolat dimineata si noaptea se va semnala ceata asociata si cu depunere de chiciura. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 4 grade, iar cele minime intre -12 si -6 grade.