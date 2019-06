Mai multi experti UE pe problematica schimbarilor climatice se afla zilele acestea in Romania, la Timisoara, pentru a participa la un eveniment organizat sub Presedintia UE in cadrul general al implementarii Acordului Climatic de la Paris.

„Desi cei doi activisti nu au deranjat pe nimeni, Politia si Jandarmeria au intervenit imediat si i-au dus pe protestatari departe de ochii expertilor UE. ‘Nu e frumos ce faceti, ce-o sa zica strainii de tara noastra? Ne faceti tara de ras’, le-a spus activistilor Carmelia Dragomir Balanica, vicepresedintelea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate”, se arata in comunicatul Agent Green.

Cativa activisti de la ONG-ul de mediu Agent Green au organizat o actiune prin care doreau sa aduca in lumina problema defrisarilor ilegale din Romania. Astfel, au pregatit o fotografie care ilustreaza o padure seculara rasa si mesajul „Welcome to Romania”, poza apare pe un tricou dublu, imbracat de doi activisti.

„Deocamdata, Romania isi taie padurile seculare deliberat si planificat. O face cu viteza ametitoare care o depaseste cu mult pe cea a protejari lor prin includerea in catalogul national al padurilor virgine. Se taie chiar si padurile seculare din parcurile nationale, rezervatiile naturale si siturile Natura 2000. Se stie precis unde sunt cele 8% de paduri seculare, deci cu putina vointa Guvernul Romaniei poate institui un moratoriu la taierea acestor paduri”, mai spune Paun.

Ba mai mult, în mediul online s-a inițiat o petitie care sa ducă la introducerea in Parlament a unei cereri pentru organizarea unui Referendum în care populația României sa decidă dacă dorește sau nu ca in țara noastră exploatările forestiere sa fie interzise, iar statul să initieze un amplu program de reîmpădurire a zonelor devastate de firmele ce exporta lemn buștean si cherestea. Petiția poate fi semnată aici!