Fostul lider liberal Varujan Vosganian semnalează, pe Facebook, că autorii softului aplicaţiei online privind recensământul populaţiei au uitat să treacă etnia armeană.

„Pentru autorii chestionarelor privind recensământul, etnia armeană nu există !

Am avut destulă răbdare să parcurg chestionarul de recenzare (care se bloca întruna) și am ajuns, în sfârșit, la rubrica etnie. Am apăsat tasta „enter” și, apoi, „click to answer”, pentru a selecta rubrica privind etnia armeană. Am parcurs de mai multe ori și cu nedumerire crescândă lista etniilor afișate, fără s-o găsesc pe cea armeană. Am întâlnit etnii dintre cele mai bizare, cum ar fi cic, băieș, boldean, geambaș, argintar, bidinar, carașovean, gabor, lăutar, landler, țiptar, hahol, cazac zaporojean, spoitor, rus starover, repetări cum ar fi german și neamț, grec și elen sau inadvertențe, cum ar fi socotirea aromânilor, meglenoromânilor, istroromânilor, vlahilor ca etnii diferite și nu ca români vorbitori de dialecte, ori sașii și șvabii etnii altele decât cea germană, rus, rus lipovean și lipovean etnii diferite, deși e limpede că rusul lipovean e tot rus , iar lipoveanul e rus lipovean, deci tot rus. Dar armenii, i-ai de unde nu-s!

Ca să nu mai vorbim că, pentru cetățenii altor state cu reședință în România, Armenia nu se găsește printre statele de la litera A, trebuie să mergi la litera B s-o găsești (!?!).

Faptul că acest formular hilar a fost transmis abia cu o zi înaintea recensământului și a devenit operațional abia astăzi, când începe recenzarea, fără să existe nicio simulare prealabilă, este un lucru deosebit de grav. Nu știu cine a făcut softul, ce proceduri au fost utilizate pentru selectarea firmelor partenere, dar, cel puțin în ce privește etniile, rezultatul este jalnic. În plus, sistemul se blochează întruna și nu a fost pregătit pentru un număr mare de accesări.

Solicităm de urgență repararea tuturor acestor erori și prelungirea termenului de autorecenzare cu perioada corespunzătoare acestor rectificări și îmbunătățiri”, scrie Vosganian.