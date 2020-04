Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Liviu Borlan” Maramures a demarat un proiect menit să evidențieze cultura și tradițiile din Maramureș.

„Am gandit o rubrica numita „Traditii maramureșene… in aste vremuri cu baiuri”, prin intermediul careia dorim sa le transmitem (prin texte, fotografii, inregistrari audio și video) celor care ne urmaresc, ce fac maramuresenii de prin sate acum, in perioada aceasta de izolare”, spun inițiatorii.

Pentru că distanțarea socială impusă de starea de urgență nu permite cukegerea de date în mod tradițional, specialiștii s-au adaptat.

„Tinand cont nu mai putem face cercetare etnologica așa cum faceam odinioara, cutreierand satele si intrand in casele oamenilor, am transformat munca noastra obisnuita in „tele-cercetare”, comunicand cu maramuresenii asa cum ne-au permis timpurile: prin telefon, prin retele de socializare, prin email. N-am vrut sa ne tinem departe de lumea satului nici acum, cand aceasta a renunțat la obiceiuri fara de care greu s-ar fi putut imagina vreodata”, mai spun acestia.

Cum continua viata in satele din Maramures?

„Gazdoaiele ne-au vorbit despre cum cos, cum samana si ara, cum dorovaiesc prin case, pregatindu-se pentru Paste, cum isi pun flori in gradinuta, cum gatesc. Am creat, astfel, si o colectie de „mancaruri de post in vreme de pandemie”. Dincolo de obiectivul de cercetare, proiectul nostru a mai urmarit ceva. Sa oferim niste vorbe de incurajare si de leac de aici, din Maramuresul traditional, intr-o perioada in care primim zilnic stiri triste sau alarmante”, adaugă reprezentantii CJCPCT „Liviu Borlan” Maramures.

Rezultatele tele-cercetarii pot fi vazute atat pe facebook,

