Cel mai mare producator de mobila din Maramures, Mobam SA, si-a vandut in aceasta luna 35% din activele pe care le detinea. In urma tranzactiei, Mobam s-a ales cu 3.830.800 plus TVA, primiti de la Kaufland Romania in schimbul platformei de productie situata vizavi de sediul Jandarmeriei din Baia Mare. Conducerea societatii maramuresene sustine ca ratiunea reducerii spatiului de productie al societatii nu are nici o legatura cu criza economica mondiala, ci a fost decisa prin prisma lipsei personalului productiv de specialitate.

De aceea, Adunarea Generala a Actionarilor a decis redimensionarea activelor prin vanzarea uneia dintre cele doua platforme de productie”, a declarat directorul general al Mobam, Gheorghe Put Cozma. Mare parte din suma obtinuta din vanzarea platformei, care are o dimensiune de 19.154 de metri patrati, va fi investita in modernizarea si retehnologizarea platformei ramase in proprietatea producatorului de mobila din Baia Mare. „Capacitatea de productie ramasa poate asigura 350 de locuri de munca, deci, dupa retehnologizare, vom putea sa mai angajam 200 de oameni”, a mai mentionat managerul Mobam. Societatea baimareana, cel mai mare producator local de mobila din lemn masiv de rasinoase, isi directioneaza peste 90% din productie spre pietele externe.

Cumpărătorul dorește construirea unui noul parc de retail, numit Baia Mare Shopping Park (BMSP) care va ocupa 18.000 mp. Acesta va fi ridicat până la finele anului, pe Bd. Unirii nr. 21, pe un teren care cuprinde fosta fabrică de mobilă și actualul supermarket Kaufland 2, ce va fi încorporat în BMSP, și va dispune de 780 de locuri de parcare. Printre magazine se vor mai număra Lidl, New Yorker, Deichmann, Jysk, Pepco, DM, C&A, Takko Fashion. Mobam își vinde terenul cu 100 euro/mp, conform unui document intern.

Tranzacția însă are anumite probleme. Un acționar al Mobam SA a dat în judecată firma vânzătoare și cere întreruperea tranzacțiilor.

Acționarul care contestă tranzacția este Dan Pitic, fondatorul si directorul general al companiei Ax Perpetuum Impex, infiintata in anul 1994. In 2017 a initiat filiala RBL la Cluj, acolo unde implementeaza si dezvolta proiectele organizatiei, alaturi de alti aproximativ 40 de membri si sustinatori ai filialei. Dan Mihai Pitic, a raportat pentru 2017 o cifră de afaceri de 164,6 mil. lei (peste 36 mil. euro), mai mult cu aproximativ 11% faţă de anul anterior