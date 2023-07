19 voluntari de la companii globale de top au venit la Baia Mare, pentru a-i ghida spre cariera potrivită pe tinerii din sistemul de protecție socială. Timp de 2 săptămâni au fost organizarede ateliere în care tinerii au învățat de la cei mai buni.

Cu ocazia proiectului derulat de Venture 2 Impact și Fundația Hope and Homes for Children România, 19 voluntari de la Apple, Netflix și Salesforce, din Canada, SUA și Mexic, au fost timp de 14 zile la Baia Mare, pentru a fi inspirație pentru unii dintre cei mai vulnerabili copii din România.

Ei au oferit suport educațional și emoțional unui număr de 25 de tineri băimăreni, proveniți din case familiale construite de Hope and Homes for Children, din Centrul de Tranzit pentru tinerii ce părăsesc sistemul de protecție a copilului, precum și din programele de sprijin destinate copiilor și tinerilor ucraineni, aflați în Baia Mare. Acestora le-au fost alături voluntari de la colegiile Vasile Lucaciu, Gheorghe Șincai și Mihai Eminescu (Baia Mare), care au asigurat traducerea pe toată perioada derulării proiectului.

Atelierele susținute au avut în vedere consilierea și orientarea tinerilor în descoperirea și planificarea unei cariere potrivite, în funcție de aptitudinile, talentele, interesele lor și domeniile care li se potrivesc cel mai bine, precum și dezvoltarea următoarelor abilități: abilități de calculator: noțiuni de bază ale computerului, sisteme de operare, noțiuni de bază ale internetului, tutoriale de tastare, obiceiurile rețelelor sociale, căutarea și cercetarea. Abilități de limbă engleză: engleză conversațională, prezentări în limba engleză. Dezvoltarea forței de muncă: gestionarea timpului, pregătire pentru interviu, bugetare și finanțe personale. Dezvoltare personală: rezolvarea conflictelor, relații sănătoase, empatie, conștientizare de sine și leadership etc.

Prin această abordare integrată, voluntarii Venture 2 Impact au reușit să lărgească orizonturile de cunoaștere ale tinerilor și să-i direcționeze spre oportunități menite să-i ajute să se dezvolte, să capete încredere în propria forță, pentru a păși pregătiți în viața de adult.

„Numerele sunt un limbaj universal și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la predarea analizei datelor a fost că bariera lingvistică a fost dărâmată de curiozitate. Tinerii și-au dorit cu adevărat să afle ce tip de informații și cunoaștere îți pot oferi cifrele, iar pasiunea lor pentru a găsi răspunsuri mi-a reamintit de ce îmi place atât de mult să fac ceea ce fac”, afirmă unul dintre voluntarii de la Netflix.

Parteneriatul dintre Venture 2 Impact și Hope and Homes for Children România se derulează deja din 2017, iar acest program își propune să ofere instruire și mentorat copiilor și tinerilor crescuți în sistemul de protecție a copilului. „Trăim cu convingerea că fiecare om este unic și are ceva special de oferit. Poate că este nevoie doar de un cuvânt, de o îmbrățișare, de o încurajare, de cineva sau ceva care să dea aripi fiecăruia dintre noi, pentru a reuși în viață. Acest proiect asta face, dă mai departe încredere și putere tinerilor. Le mulțumim, astfel, celor de la Venture 2 Impact pentru că și în acest an ne spun #SuntAici și vin să schimbe destine și vieți”, declară Robert Ion, Director General Hope and Homes for Children România.

La rândul său, I., tânăr din Centrul de Tranzit de la Baia Mare, spune: „În urma activităților mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare, de organizare, m-am concentrat pe aspecte ce țin de dezvoltarea personală; în același timp, am reușit să mă recreez, pentru că toți participanții la program au fost plini de bună dispoziție. Pe această cale aș dori să le mulțumesc atât voluntarilor Venture 2 Impact, voluntarilor translatori, cât și organizației Hope and Homes for Children pentru implicare, timpul acordat și profesionalismul de care au dat dovadă. A fost o experiență unică, pe care o consider utilă pentru fiecare beneficiar din cadrul Centrului de Tranzit, în ceea ce privește dezvoltarea deprinderilor și abilităților”.

În ultimii ani, sute de voluntari ai Venture 2 Impact au mers nu doar în România, ci și în multe alte țări, precum Indonezia, Uganda, India și Rwanda pentru a crea un impact de durată și a da oamenilor și comunităților o mână de ajutor pentru a ști cum să facă față provocărilor vieții.