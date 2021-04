Dinamo: Cubrilo 9p (5 blocaje, un as), Pașcan 2p, Canuto 5p (un blocaj, un as), Rodrigues 1p (blocaj), Mocanu 7p (un blocaj, un as), Ionescu 17p (6 ași), Mărieș (libero). Au mai jucat Manda 3p (3 ași), Cherbeleață 1p și Holota 2p. Antrenori: Stefan Ljubicic și Marian Constantin.

Explorări: Țuțea 3p (un blocaj), M. Talpă 6p (2 blocaje), Butnaru 5p (un blocaj), Aldea 4p, S. Dragomir 5p (2 ași), Răileanu, Crișan (libero). Au mai jucat: Silvășan-Pașca 5p (un blocaj, un as), Catrina 1p (as), Badea 1p și Săvoiu (libero).

Antrenori: Marius Botea și Gheorghe Socaciu.

Au arbitrat Bogdan Bărdășan (Târgu Mureș) și Ionuț Buciu (Zalău).

Dinamo București – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (18, 21, 13)

Știința Explorări abordează primul turneu al grupei 5-8, care se desfășoară la Dej, fără universalul Marius Cheagă (accidentat). În locul lui au jucat, pe rând, Robert Țuțea și Andrei Butnaru. Azi, 9 aprilie, de la ora 14.00, vom întâlni Universitatea Cluj-Napoca.