Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 18 iunie, în intervalul orar 9.00-15.00, în Baia Mare, str. George Coșbuc între nr. 40-58 (nr. pare), pentru lucrări de reparații și modernizare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă – cuplare conductă.

Tot joi, între orele 9.00 și 14.00, va fi întreruptă furnizarea apei potabile în Satu Nou de Sus, străzile Bujorului, Pietroasa, Primăverii, Tineretului, Iasomiei, Brîndușei, Toamnei, Lalelei, Garoafei, Teiului, Florilor și Penitenciarul Baia Mare pentru lucrări de repoziționare și modernizare a stației de pompare.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.