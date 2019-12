Este aproape imposibil ca Mariana Viorica Săpînţan să treacă neobservată. Înaltă, blondă cu ochi albaştri verzui, delicată în aparenţă dar cu o privire pătrunzătoare, Viorica lasă impresia la prima vedere de a fi nordică sau de rasă ariană. Însă dacă eşti român, nu-ţi trebuie multe cunoştinţe etnologice ca să-ţi dai seama că Viorica e din Maramureş. De altfel şi numele o tradează, bunicii şi părinţii ei fiind originari din renumita localitate Săpânţa (Maramureş). Iar dacă o auzi vorbind, ai putea spune că cei 16 ani de Spania nu au reuşit să-i altereze nici vocabularul tipic zonei, nici accentul deşi s-a născut şi a locuit mai mult în Arad.

Plecată pentru trei luni în vacanţă la Valencia pentru a se ocupa de copiii unei familii de români, Viorica hotărăşte să rămână în Spania. Încurajată de nişte prietene spaniole şi ajutată într-o mare măsură de sistemul legislativ spaniol, care permite elevilor străini minori să studieze în Spania, decide să-şi continue liceul în Salamanca, unde primeşte o bursă de studii. Aşa se face că Viorica termină atât liceul cât si Facultatea de Filologie la Salamanca.

În anul I de facultate însoţeşte pe una din prietenele ei la un casting organizat de firma L’Oréal, însă este captată ad-hoc în locul prietenei pe care o însoţea. Aşa îşi începe activitatea ca şi model devenind imaginea unor firme precum L’Oréal, Optica, Zara, El Corte Inglés, Clairins sau ca şi covergirl a unor reviste spaniole precum Mia sau a unor cataloage de modă pentru diferite branduri de haine.

După un an şi jumătate la Milano, unde face un curs de design şi high-fashion, perioadă în care devine şi imaginea firmei de lenjerie Calzedonia, se întoarce la Madrid pentru un master de doi ani în domeniul designului şi a modei.

Au urmat trei ani de cursuri de teatru, scurte colaborări cu o televiziune din Mexic şi câteva programe de modă precum şi mai multe pasarele de fashion.

Decisivă în alegerea sa profesională a fost o vizită la Muzeul Prado din Madrid, prin cel de-al II lea an de facultate, când inspirată de pictuirle marilor artişti Goya şi Velazquez, hotărăşte să devină designer de pantofi alegânduşi instantaneu numele propriei mărci: Viorica del Prado.

Dacă ar fi să o descriu într-o singură frază, m-aş folosi de cuvintele ei: „Sunt o fire zâmbitoare, creativă, visătoare şi cu spirit întreprinzător”, însă aş vrea totodată să descoperiţi artistul care stă în spatele acestor creaţii minunate şi care ne reprezintă aşa de frumos acolo unde ajunge cu piesele ei de încălţăminte unice şi exclusive.

Vă las să o descoperiţi voi înşivă pe Viorica Săpînţan prin intermediul acestui interviu pe care aceasta l-a acordat ziarului România Expres:

MONICA SĂCĂCEAN: Bună Viorica şi mulţumesc că ai ales să ni te dezvălui românilor prin intermediul acestui interviu!

VIORICA SĂPÎNŢAN: Bună! Eu vă mulţumesc că mi-aţi oferit această oportunitate!

MONICA SĂCĂCEAN: De ce ai ales totuşi Viorica del Prado şi nu Mariana, care e de fapt primul tău nume? Viorica e un nume care aş îndrăzni să spun că nu te favorizează, cel puţin în cadrul comunităţii de români.

VIORICA SĂPÎNŢAN: Da, mi s-a spus când am fost invitată recent la Naşul TV că e un nume care nu dă bine de moment. (Râde). Am ales numele de Viorica deoarece spaniolii nu-mi pronunţau bine numele Mariana; îmi spuneau „mañana”, ceea ce în limba română înseamnă „mâine”. Însă pe de altă parte consider că Viorica este un nume frumos, românesc şi mi-e drag de numele meu.

AM ŞTIUT CLAR CĂ PENTRU MINE ERA O OPORTUNITATE MARE DE A-MI SCHIMBA VIAŢA ŞI CRED CĂ UNELE OPORTUNITĂŢI NU VIN DE DOUĂ ORI

MONICA SĂCĂCEAN: Să hotărăşti la 16 ani să rămâi singură ca să studiezi într-o ţară străină a cărei limbă nu o cunoşti, departe de părinţi şi de siguranţa de acasă, e un act de curaj, nu? Ce te-a determinat să decizi lucrul acesta?

VIORICA SĂPÎNŢAN: Am ştiut clar că pentru mine era o oportunitate mare de a-mi schimba viaţa şi cred că unele oportunităţi nu vin de două ori. Am fost hotărâtă să rămân, am vorbit cu părinţii mei, m-au susţinut în decizia mea şi aici am rămas. Dintotdeauna am fost o persoană care are foarte clar ce vrea de la viaţă.

MONICA SĂCĂCEAN: Având în vedere că jumătate din viaţa ta ai petrecut-o în Spania, cu care cultură te identifici mai mult? Cu cea românească sau cu cea spaniolă?

VIORICA SĂPÎNŢAN: Hmmm! Temelia mea este una „made in Romania” (Zâmbeşte). Sunt o luptătoare, o femeie ambiţioasă care nu renunţă uşor, care are aspiraţii spre mai bine şi acestea sunt trăsături tipic româneşti. Românul încearcă de toate până reuşeste. Însă am devenit mai tolerantă, am un orizont cultural mai deschis, am căutat să investesc în mine şi-n pregătirea mea profesională, iar aceste calităţi pot spune că le-am dobândit din cultura spaniolă.

ÎN DOMENIUL MEU ESTE O COMPETIŢIE ACERBĂ ŞI TREBUIE SĂ FII PUTERNIC PENTRU A PUTEA REZISTA

MONICA SĂCĂCEAN: Viorica, să pătrunzi în lumea modei cu o marcă nouă trebuie să fie foarte greu. Te-ai simţit vreodată discriminată?

VIORICA SĂPÎNŢAN: Cred că fiecare dintre cei care am părăsit România şi locuim printre străini am avut cel puţin un episod în care ne-am simţit trataţi mai diferit. În domeniul meu este o competiţie acerbă şi trebuie să fii puternic pentru a putea rezista. Fiecare trage focul la oala lui (cum se spune proverbul ardelenesc) şi e oarecum firesc să susţii marca personală a compatrioţilor tăi decât pe cea a altora.

