În vizita electorală efectuată în județul Maramureș de către candidatul PSD la președinția României, Viorica Dăncilă, ultima oprire a zilei de joi, 24 octombrie, -după vizitele și întâlnirile cu electoratul care au avut loc în Borșa, Vișeu și Sighetu Marmației- a fost la sala ATP Teach Center din Baia Mare, unde s-a adresat membrilor PSD și simpatizanților din Baia Mare, Țara Codrului, Țara Lăpușului și Țara Chioarului.

Pe parcursul vizitei în județul nostru, candidatul PSD, Viorica Dăncilă a fost însoțită de secretarul general al PSD, Mircea Fifor, de președintele PSD Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, Gabriel Zetea, de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, de ministrul Agriculturii, Petre Daea, de parlamentarii de Maramureș, Liviu Marian Pop, Călin Matei și Gheorghe Șimon, de secretarii de stat Dragoș Titea și Bogdan Tomoiagă.

”Noi, pesediștii știm să facem administrație și am demonstrat asta”, a început discursul său liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean Maramureș, care a amintit de cei 200 de km de drum județean care au intrat sau vor intra în reabilitare în cel mai scurt timp, față de cei 56 de km de drum reabilitați în decursul a 26 de ani de guvernările trecute. Și a ținut să sublinieze faptul că toate aceste realizări și investiții au fost făcute cu sprijinul Guvernului PSD, iar foarte multe proiecte au fost semnate și demarate în mandatul prim-ministrului Viorica Dăncilă, candidatul PSD pentru președinția României la alegerile din 10 noiembrie 2019, fapt pentru care i-a îndemnat pe toți cei prezenți să iasă la vot, pentru ca investițiile care au venit în Maramureș să nu fie blocate.

Mesaje au avut apoi, pentru toți cei prezenți, parlamentarii Călin Matei, Gheorghe Șimon și Liviu Marian Pop, dar și secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoș Titea. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea a fost întâmpinată cu ropote de aplauze când a spus că, deși a fost în campanie electorală alături de prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, în întreaga țară, cele mai mari emoții le are acasă, în Maramureș. Apoi a amintit despre măsurile pe care guvernul liberal le propune în sănătate și a arătat că multe dintre acestea există deja în programul de guvernare al PSD, iar multe altele sunt deja finalizate. ”Dar sunt ferm convinsă că tocmai de aceea, în Maramureș, vom face lucruri mari aici, acasă, în 10 noiembrie 2019. Pentru că sistemul medical din județul nostru a primit finanțări de 28 de milioane de lei doar în aparatura medicală sub mandatul prim-ministrului Viorica Dăncilă și noi suntem oameni care ne arătăm recunoștința. Să arătăm că suntem cei mai tari și că Viorica Dăncilă va fi primul președinte femeie al României”, a subliniat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

La cuvânt s-a înscris și ministrul Agriculturii, Petre Daea, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, dar și primarul din Tăuții Măgherăuș, Anton Ardelean și primarul comunei Săcălășeni, Emilian Pop. Ultimul discurs a aparținut candidatului PSD pentru președinția României, prim-ministrului interimar, Viorica Dăncilă, lider PSD la nivel national.

Viorica Dăncilă: ”Am fost și încă sunt premierul tuturor românilor”

”În această seară vreau să vorbim de la suflet la suflet și de la român la român. Am văzut cât suflet au pus colegii mei, Gabriel Zetea, colegii parlamentari, colegii din Guvern când au vorbit de proiectele realizate, despre acest județ și despre români, cu câtă mândrie vorbesc despre locuitorii din Maramureș. Vreau să vă spun că și la nivel de Guvern a fost la fel: am pus suflet în fiecare proiect, am pus suflet și atunci când ne-am gândit la pensionarii din România, și atunci când ne-am gândit la profesori sau la medici, când am mărit salariile, când am alocat fonduri guvernamentale pentru investiții, când am susținut PNDL 1 și 2, când am alocat subvențiile la timp, când s-au realizat investiții în România și când românii au început să se întoarcă acasă”, a subliniat prim-ministrul interimar Viorica Dăncilă, candidatul PSD la președinția României.

Liderul PSD a amintit și de vizitele efectuate în Borșa la câteva investiții ale unor români care au fost plecați din țară și s-au întors acasă, subliniind faptul că dialogul cu oamenii, cu primarii, este foarte important pentru a lua măsurile pe care le așteaptă românii. ”Mi-a fost foarte ușor, pentru că de fiecare dată am vrut să fim în mijlocul oamenilor, să fim alături de ei atunci când le este greu, să răspundem cu măsuri bune pentru cei care așteaptă solidaritatea noastră, să încercăm să facem cât mai multe lucruri bune. Am fost și încă sunt premierul tuturor românilor, și al celor care m-au jignit, și al celor care m-au apreciat, și al celor care ne-au votat, și al celor care nu ne-au votat, și al celor care ne-au criticat, și al celor care ne-au lăudat, pentru că noi nu ne-am permis să împărțim România în două, în România noastră și România lor. România este a tuturor românilor și în ea trebuie să se regăsească fiecare român”, a subliniat liderul PSD, Viorica Dăncilă, candidatul social-democraților la președinția României.

”Văd în programul de guvernare că vor să scadă salariile bugetarilor pentru a ajunge la salariile din mediul privat. Nu văd că vor păstra voucherele de vacanță atât de utile pentru cei din turism, nu văd că vor să îi sprijine în continuare pe primari pentru a-și continua programele de dezvoltare locală, nu văd că vor să sprijine educația sau sănătatea. Dimpotrivă, vor să comaseze spitalele. Văd că se laudă cu rezultatele președinției rotative a Consiliului UE realizate de Guvernul nostru și de reprezentanța României la Bruxelles. Acest lucru ne doare, nu că au dărâmat Guvernul, ci că creează aceeași incertitudine, aceeași tristețe pentru părinții și bunicii noștri. Vor să demoleze tot ceea ce noi, împreună, am construit. În 30 de ani, au făcut multe experimente: noi am construit, ei au demolat, iar am construit, iar au venit și au demolat. Românii nu mai vor o Românie în care avem ură și dezbinare, nu mai vor „România mea” și ceilalți, nu mai vor „Guvernul meu”, nu vor un președinte dictator care să fie si președintele României, și conducătorul Guvernului, și conducătorul Parlamentului. Trebuie să credem în viitorul acestei țări, în puterea noastră, trebuie să credeți în candidatul PSD, pentru că nu vă va dezamăgi niciodată. Dacă Iohannis are în suflet culoarea galbenă, eu am în inimă roșu, galben și albastru”, a subliniat Viorica Dăncilă, candidatul PSD pentru președinția României.

La final s-a adresat maramureșenilor onești, harnici, cu frica lui Dumnezeu, dedicați, care își iubesc comunitatea și care sunt respectați și în interiorul granițelor țării, și în afara lor. ”Știu că aici, în Maramureș, veți lupta pentru acest județ și pentru această țară, iar eu vă promit un lucru: că am puterea de a merge până la capăt. Să nu vă îndoiți de acest lucru. Voi continua să cred în oameni, voi fi ca o mamă pentru toți locuitorii acestei țări, voi avea grijă de părinții noștri, de femei, care știu că administrează de fiecare dată treburile într-o familie, voi respecta puterea bărbaților care vor să aibă condiții cât mai bune pentru familia lor. Voi lupta pentru fiecare copil din această țară și în același timp voi face tot ce este posibil să ni se întoarcă copiii acasă”, a încheiat, în aplauzele auditoriului, liderul PSD, Viorica Dăncilă, prim-ministru interimar și candidatul social-democraților la președinția României.