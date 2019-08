Premierul Viorica Dăncilă a prezentat miercuri seară mai multe măsuri luate în urma tragediei de la Caracal.

„Se împlinesc cinci zile de când vestea cutremurătoare ne-a lovit (cazul de la Caracal – n.red.). Este un caz șocant. Suntem oameni înainte de orice, avem familii, rude pe care vrem să le știm în siguranță. E firesc să ne doară imaginea unei cruzimi de nedescris, dar și incapacitatea celor care ar fi trebuit să acționeze”, a spus premierul.

„Nu putem da timpul înapoi, dar putem privi înainte. România trebuie să depășească foarte repede această criză a instituțiilor răspunzătoare de siguranța cetățenilor, să le facem să funcționeze. Trebuie să ne adunăm forțele, să luptăm împotriva criminalității”, a mai spus Dăncilă.

„Fac un sumar actualizat: a fost demisă conducerea instituțiilor implicate în proces, am cerut ca ministrul de Interne să meargă la fața locului și să coordoneze ancheta, am cerut MAI un raport minut cu minut, discutarea cazului în CSAT, am cerut o ședință de CSAT cât mai repede posibil”, a precizat premierul.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, se va introduce postul de sectorist.

Viorica Dăncilă a decis înființarea unui grup de lucru interinstituțional condus de Raed Arafat și convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară.

„Am trimis corpul de control la MAI și într-o săptămână voi avea un raport”, a mai spus premierul, miercuri, la Palatul Victoria pentru Antena3.ro.

Dăncilă: „Toți funcționarii statului care au ca atribuție de serviciu salvarea oamenilor trebuie să înțeleagă că dacă nu faci tot ce trebuie să salvezi, plătești”

Premierul a precizat că l-a numit pe Fifor interimar la Interne și a solicitat un raport al tuturor cazurilor de răpire şi realizarea unui registru al persoanelor acuzate pentru agresiuni sexuale.

Vă amintim că premierul Viorica Dăncilă a spus miercuri că a început acțiunea de control pentru verificarea modului în care au acționat structurile MAI.

Viorica Dăncilă:„ Declar război împotriva criminalității”

Dăncilă a anunţat că a trimis corpul de control la Caracal, pentru a identifica neregulile comise, precum şi pe eventualii vinovaţi.

Raportul va fi finalizat în maximum o săptămână, a promis premierul.