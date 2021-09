Visul de a ajunge astronaut se poate citi atât pe tricoul lui Cristian Lazăr, dar mai ales în ochii lui: „Orice astronaut are nevoie de un pic de spaţiu”

Vrea să exploreze spațiul și stelele pe care din copilărie le privea din curtea casei părinteşti din Oradea. Agenţia Spaţială Europeană a dat startul angajărilor, iar Cristian are şanse reale.

Cristian Lazăr, inginer spațial: Sunt convins că asta este menirea mea. Am fost și la NASA, chiar și la ESA (Agenția Spațială Europeană ) am fost la câteva proiecte. Ceea ce lucrez eu acum, de fapt, e ce fac astronauții doar că ei lucrează în spațiu.

Selectarea viitorilor astronauți europeni durează doi ani

Cristian este inginer la divizia spațială Airbus, are 30 de ani şi ambiție cât întregul Univers. A început să își construiască drumul către stele încă din liceu când a studiat în particular astronomie și astrofizică, apoi ca student la inginerie spațială, la București. Are diplomă de astronaut, vorbește perfect engleza, iar numele lui figurează pe Roverul european care va ajunge anul viitor pe Marte. Este singurul român care a făcut parte din echipa ExoMars.