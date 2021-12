Iarna in toata regula pe zonele montane ale Borsei. Am fost din nou pentru dumneavoastră si va facem invitatia de a vizita zonele turistice. Am fost alaturi de prietenii de la AirSports si am incercat sporturile extreme de iarna!

Si este doar inceputul! Ceea ce am mai remarcat a fost faptul ca pe zi ce trece spatiile de cazare sunt tot mai primitoare! Noi am stat la Cabana Coasta Plaiului!

Borsenii se pregatesc de sarbatorile de iarna pentru a putea primii turiști!

Radu Tolas

