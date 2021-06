Acțiune în derulare a SPJ Salvamont Maramureș in zona Lacul Albastru Baia Sprie.

Apelul venit prin 112 ne-a anunțat despre un accident al unei persoane, accident in urma caruia persoana este suspecta de fractura a membrului inferior.

Salvatorii montani se deplaseaza de urgenta in zona mentionata.

Revenim cu amanunte…

Salvatorii montani au ajuns la accidentat, i-au acordat primul ajutor aplicandu-i atela vacumatica si ulterior transportand persoana cu probleme medicale la membrul inferior drept cu ajutorul UT2000 pana la echipajul SMURD.

Pacientul in varsta de 53 ani va fi transportat de echipajul SMURD la unitatea medicala pentru investigatii.

Actiune incheiata. Salvatorii montani din echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramureș se retrag la baza Salvamont.