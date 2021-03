Proteste ample în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară. Mii de oameni au ieşit în stradă şi au militat împotriva restricţiilor impuse de autorităţi în ziua cu cele mai multe cazuri în secțiile de la ATI. Și băimărenii s-au alăturat protestului, astfel că aproximativ 20 de oamenii au fost prezenți în Piața Revoluției.

Senatorul Diana Șoșoacă a dansat, sâmbătă, pe piesa The Wall a trupei Pink Floyd, la mitingul anti-restricții din Piața Victoriei. Piesa respectivă a devenit, pe parcursul deceniilor, sinonimă cu protestele la adresa abuzurilor autorităților, indiferent de meridian. În același timp, Șoșoacă a lansat și avertismente, amenințând că are dovezi care-i pot face pe adversarii săi să dispară “din toate structurile politice”.

DIANA ȘOȘOACĂ, APEL LA NERESPECTAREA RESTRICȚIILOR: N-AU NICIO BAZĂ LEGALĂ, VĂ SPUNE UN AVOCAT ȘI UN SENATOR

“Pentru aflarea adevărului, încetarea minciunii, aflarea crimelor din spitale, pentru încetarea crimelor din școli… Este o tentativă de omor masca aceea în timpul orelor de sport. Cum își permit să facă așa ceva? (…)

DIANA ȘOȘOACĂ: IOHANNIS SĂ VINĂ ÎN PIAȚĂ, SĂ DISCUTE CU POPORUL

Domnu’ președinte să facă bine să vină aici, așa cum a venit în 2018, când s-a dat jos din jilț și a venit să vorbească la Universitate, alături de popor… Să vină domnul Iohannis să vorbească cu poporul român și cu singurul senator care e alături de oameni. Doamna doctor Groșan este un medic adevărat. Face exact ceea ce trebuie să facă un medic (…)

Rapotările sunt mincinoase! N-au legătură cu adevărul! Restricțiile nu au bază legală! Încălcați restricțiile, pentru că vă spune asta un avocat și un senator!

ÎN PIAŢA VICTORIEI SUNT 1000 DE OAMENI CARE PROTESTEAZĂ

“Protestăm împotriva unui sistem ticăloşit. Popor român răzvrăteşte-te”, spune un protestatar făcând aluzie la guvernaţii care conduc ministere fără sa aibă studii în domeniu.

“Oameni buni, s-a terminat cu democraţia. Mai are de făcut republică prezidenţială şi va avea mandate precum Putin şi Ceauşescu” spune un pensionar făcând aluzie la implicarea sefului statului în coaliţia de guvernare.

O femeie a venit la protest cu o pancartă pe care susţine că a scris adevărul despre pandemie

“Un an fără muncă, un an închişi, fără libertate, fără ajutor, fără muncă, un an de promisiuni care nu s-au menţinut, un an de lucruri care s-au făcut şi nu au folosit la absolut nimic”, spune femeia.

1.324 pacienți în stare gravă cu COVID-19, record de pacienți pe ATI

A fost înregistrat un record absolut în secțiile de Terapie Intensivă, unde, sâmbătă, sunt internați 1.324 de pacienți în stare gravă cu COVID-19, cel mai mare număr de la declararea pandemiei. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 6.096 de cazuri noi, iar 112 au murit. Patru dintre cei care şi-au piedut astăzi viaţa aveau sub 50 de ani.

Medicii fac apel la în continuare la respectarea măsurilor şi îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, singurul mod în acest moment în care pandemia poate fi ţinută sub control.

Proteste violente împotriva restricțiilor, în Germania și Olanda. Poliția a folosit tunuri cu apă

Mii de manifestanţi împotriva măsurilor de combatere a coronavirusului au protestat sâmbătă în Germania, în orasul Kassel, împotriva restricțiilor impuse de autorități pentru a limita efectele pandemiei de coronavirus.

Participanții la proteste nu purtau măşti şi nu păstrau distanţa. În timpul demonstraţiei, s-au produs ciocniri violente între mulţime şi poliţie.

Poliţiștii au efectuat mai multe arestări şi au folosit gaze și tunuri cu apă pentru a dispersa persoanele după ce participanţii la demonstraţie au încercat să rupă un lanţ al forțelor de ordine.

Poliţia a desfăşurat un efectiv numeros fiind solicitate întăriri din landurile învecinate.

Organizatorii protestului denumit „Cetăţeni liberi din Kassel – Drepturi fundamentale şi democraţie” au anunţat că la manifestaţie au fost prezenţi între 17 și 18 mii de participanţi.