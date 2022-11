Vineri seara, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și nou promovată CSM Odorheiu Secuiesc, joc din cadrul etapei a 10-a din Liga Zimbrilor. A fost un meci pentru care Alexandru Sabou a ales să dea minute jucătorilor tineri, unde evoluția a fost oscilantă, dar victoria nu poate fi contestată de nimeni.

Echilibrul a ținut până la 8-7, la jumătatea primei părți, după care Minaur s-a desprins pe fondul intervențiilor foarte bune ale lui Bozagany, astfel că s-a făcut 15-9 (24). Mai apoi au intervenit ratările și oaspeții nu s-au lăsat invitați, punctând mai ales pe contraatac și am avut 15-13 (29), apoi un ultim gol marcat de Erik Pop din 7m. Jocul n-a fost grozav după reluare, iar am ratat prea mult și în min. 40 aveam un stupefiant 20-20. Din fericire, băieții noștri au revenit urgent la conducere, au punctat decisiv și victoria a venit firesc.

În această lună mai avem trei meciuri, la Focșani, acasă cu Steaua și în ultima etapă din tur, la Oradea.

CS Minaur Baia Mare – CSM Odorheiu Secuiesc: 32-27 (16-13)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 800 spectatori

Arbitri: Mihai Ciutacu (București) și Alin Stamatoiu (Râmnicu Vâlcea). Observator FRH: Ion Aldica (Bistrița)

Aruncări de la 7m: 8-3 (transformate: 7-3; a ratat Căbuț). Minute de eliminare: 8-12; Nagy, Vujic 2, Teca / Ferenczi 2, Fekete 2, Ramos, Tăuțean)

CS Minaur: Barna Buzogany (10 intervenții, a marcat un gol), Anton Terekhov (7 intervenții) – Călin Căbuț 8 (5 din 7m), Stevan Vujovic 7, Stefan Vujic 5, Daniel Bera 3, Erik Pop 3 (2 din 7m), Tomas Cip 2, Robert Nagy 1, Anderson Mollino da Silva 1, Eduard Iordachi 1, Tudor Buguleț, Gabriel Massuca Teca, Viorel Fotache, Lucas Sabou, Mihai Dobra. Antrenor: Alexandru Sabou

CSM Odorhei: Ludovic Varo (12 intrervenții), Szilard Orban (o intervenție) – Feliciano Nunes Couveiro 5, Vuk Milosevic 4 (unul din 7m), Szabolcs Putnoky 4, Angelo Tăuțean 2, Aron Dedu 2, Lorant Hadnagy 2, Botond Ferenczi 2, Tamas Katona 2 (din 7m), Claudio Ramos Madrigal 2, Hunor Csibi 2, Robert Fekete, Zsolt Laszlo. Antrenor: Lorant Sipos

Declarații după meciul CS Minaur – CSM Odorheiu Secuiesc

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Ne-am făcut noi meciul greu, chiar fiaerte greu în unele momente, dar așa se întâmplă când ești relaxat și crezi că meciul este câștigat înainte de a începe. Mă bucur însă că ne-am trezit la timp. Am avut multe ratări unu la unu pe care nu le înțeleg, 12-13 după cum ne spune statistica. Dacă marcam puteam rupe meciul mai repede. Ne-am pripit la finalizare, însă cele trei puncte sunt importante. Au jucat toți de pe bancă, cu mulți tineri, și pe undeva chiar este normal să nu ne iasă unele acțiuni de atac. Sunt puțin dezamăgit de apărare și de contraatacuri.”

Barna Buzogany (jucător Minaur): “Contează cel mai mult că am luat cele trei puncte. Noi ne-am făcut un meci greu. Noi trebuiă să jucăm mai liniștiț, să facem o diferență mai bună, dar până la urmă e important că am obținut victoria. Ne pregătim mai departe, pentru următorul meci și luptăm în continuare.”

Ludovic Varo (jucător Odorhei): “S-a jucat destul de bine, iar echipa noastră, din punctul meu de vedere, începe să progreseze. Am pierdut foarte multe meciuri, dar mai sunt la fel de multe. Poate că și jucătorii echipei gazdă au luat meciul mai ușor și de aceea am reușit să ne ținem de ei. Au o echipă foarte bună, cu multe schimbări, ține și banca. Mergem înainte.”

Lorant Sipos (antrenor Odorhei): “E aproape același scenariu. Încercăm să pregătim bine meciul, încercăm să creștem, dar greșelile costă foarte mult și am greșit mai mult decât ne-ar fi permis acest meci. Încercăm să ne concentrăm acum pe meciurile următoare și încercăm să ne atingem obiectivul la finalul sezonului, adică rămânerea în prima ligă. Încă avem accidentați, așteptăm să revină, am mai făcut și un transfer, dar trebuie să se rezolve hârtiile și să ne ajute.”

Etapa a 10-a

CSM București – SCM Politehnica Timișoara: 31-22

CSM Bacău – Potaissa Turda: 31-31

CSU Suceava – Steaua București: 31-31

CSM Constanța – HC Buzău: 31-31

CS Minaur Baia Mare – CSM Odorheiu Secuiesc: 32-27

CSM Oradea – CSM Focșani: 27-29

CSM Vaslui – Dinamo București (sâmbătă, 12.00)

Clasament

CSM Constanța – 25p (294-257) – 10

Dinamo București – 24p (299-229) – 8

Minaur Baia Mare – 24p (303-269) – 10

CSM Focșani – 22p (284-282) – 10

CSM București – 21p (297-279) – 10

Steaua București – 16p (256-238) – 9

Potaissa Turda – 13p (280-276) – 10

ACS HC Buzău – 13p (293-294) – 10

CSM Bacău – 13p (283-295) – 10

CSU Suceava – 11p (308-312) – 10

Poli Timișoara – 9p (279-309) – 10

CSM Vaslui – 6p (250-275) – 9

CSM Od. Secuiesc – 3p (278-341) – 10

CSM Oradea – 0p (278-326) – 10

Etapa a 10-a. Vineri, 11 noiembrie: Dinamo – Constanța (17.30, Pro Arena); Odorhei – CSM București (18.00). Sâmbătă, 12 noiembrie: Steaua – Oradea; Timișoara – Vaslui; Buzău – Bacău; CSM Focșani – CS Minaur (17.30, Pro Arena); Potaissa – Suceava (18.00).