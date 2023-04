CS Minaur Baia Mare a obținut un succes binemeritat în deplasarea de la Steaua și are acum toate șansele să termine sezonul Ligii Zimbrilor pe poziția a doua. Probabil maximum posibil în campionatul masculin, unde Dinamo este peste celelalte echipe și ca lot și ca buget (aici chiar cu mult mai mult). Gata. S-a terminat. Nu mai așteptăm alinierea planetelor, nu ne interesează dacă Mercur e în retrograd, nici măcar rezultatele din jurul nostru. Tot ce mai are de făcut echipa noastră este o victorie în ultima etapă, cu CSM Oradea, indiferent de scor, în 6 mai. Mai apoi ne vom putea bucura de festivitatea de decernare a medaliilor.

Știam că meciul de la Steaua nu are cum să fie ușor, mai ales că Steaua luptă pentru poziția a patra, care-i dă dreptul la o cupă europeană, mai ales că are meciul decisiv cu CSM București în chiar ultima etapă. O victorie ar fi scăpat-o de griji, dar la fel de mult cum și-au dorit ei locul 4 ne doream noi locul al doilea. “Militarii” au început mai bine jocul, au condus 5-2 (8) sau 6-4 (11), după care lucrurile s-au reglat în tabăra noastră și am marcat de patru ori la rând: 6-8 (16). Am avut chiar șansa lui 6-9, dar n-a fost să fie. Băimărenii au deținut inițiativa până la finalul primei reprize, chiar dacă am mai avut și două egaluri. Ba chiar cu egal s-a terminat și prima parte: 11-11.

Echilibrat a fost și actul secund, cu ambele echipe la conducere. S-a ratat mult, s-au făcut și destule greșeli personale, însă ritmul de joc a fost unul bun. Ultimele minute de joc au fost extrem de disputate. În min. 53 era 21-21, apoi Căbuț a marcat spectaculos. Am ratat mai multe oportunități, au reapărut greșelilor, Stănescu și Buzogany s-au descurcat excelent în parte, iar următorul gol a venit după un contraatac finalizat de Kozakevych: 21-23 (57.03). Mihăilă cere time-out, apoi la faza următoare Șomlea alunecă și scapă mingea, Fotache îi pasează lui Kotrc, iar acesta înscrie în poarta goală: 21-24. Mai sunt două minute și puțin, Nagy este eliminat, apoi este eliminat și Vujic și jucăm în patru. Constantina are 7m, dar Buzogany respinge. Kotrc aruncă prea repede, apoi Durmus înscrie: 22-24 (59.14). Kotrc și Mihalcea înscriu foarte repede, apoi Kozakevych închide tabela cu o arunca de la aproape 10m, din postură de inter: 23-26.

Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 23-26 (11-11)

Sala “Apollo” din București; cca 500 spectatori

Arbitri: Ionuț Tudor Ifrim – Alexandru Ovidiu Ilisei (Piatra Neamț);. Observator: Ionuț Barbu (București)

Aruncări de la 7m: 4-5 (transformate: 2-3; au ratat: Mihalcea, Constantina / Kozakevych, Kotrc). Minute de eliminare: 4-6 (Johannson, Șomlea / Mollino, Nagy, Vujic)

Steaua: Ionuț Iancu (9 intervenții), Tudor Stănescu (5 intervenții, a apărat și un 7m) – Ali Durmus Tinkir 6, Andrei Mihalcea 4 (2 din 7m), Krsto Milosevic 4, Ciprian Șandru 3, Nemanja Grbovic 2, Gabriel Burlacu 2, Sabin Constantina 1, Ramon Șomlea 1, Yuri Pop, Martin Johannson, Milan Popovic, Alexandru Tărîță. Antrenori: Ovidiu Mihailă, Ștefan Laufceac

CS Minaur: Barna Buzogany (12 intervenții, a apărat și un 7m) – Stefan Vujic 7, Milan Kotrc 4, Artem Kozakevych 4 (2 din 7m), Călin Căbuț 3, Robert Nagy 2, Stevan Vujovic 2, Tomas Cip 1, Nemanja Ratkovic 1, Anderson Mollino da Silva 1, Erik Pop 1 (din 7m), Bogdan Mănescu, Viorel Fotache. Nu au intrat: Cristian Sîncu, Daniel Bera, Gabriel Massuca Teca. Antrenor: Alexandru Sabou

Etapa a 25-a

SCM Politehnica Timișoara – CSM Constanța (miercuri, 29 aprilie, 18.00). Arbitri: Alin Gherman – Adrian Moldovan (Baia Mare). Observator: A. Lupșa (Reșița)

CSM Odorheiu Secuiesc – CSM Vaslui (miercuri). Arbitri: Adrian Georgescu – Mihai Moldoveanu (Constanța). Observator: V. Ursu (Tulcea)

CSM Focșani – CSM București (miercuri). Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova). Observator: Z. Mesaroș (Baia Mare)

Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 23-26

Dinamo București – CSM Bacău (miercuri, 17.30). Arbitri: Marian Drăghici – Ionuț Drăguț (Adjud). Observator: V. Ciucan (București)

CSM Oradea – CSU Suceava (miercuri, 18.30). Arbitri: Sebastian Mîrza – Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: I. Chira (Baia Mare)

HC Buzău – Potaissa Turda (joi, 20 aprilie, 15.45, Pro Arena). Arbitri: Bogdan Stark (București) – Romeo Ștefan (Ploiești). Observator: V. Ionescu (București)

Clasament

Dinamo București – 69p (863-654) – 23

Minaur Baia Mare – 58p (744-679) – 25

CSM Constanța – 54p (740-637) – 24

Steaua București – 49p (761-699) – 25

CSM București – 43p (651-622) – 23

Potaissa Turda – 42p (687-680) – 24

CSM Focșani – 41p (662-674) – 24

CSM Bacău – 27p (672-723) – 24

CSM Vaslui – 26p (667-705) – 24

ACS HC Buzău – 26p (664-714) – 24

CSU Suceava – 24p (708-722) – 24

Poli Timișoara – 23p (678-736) – 24

CSM Oradea – 4p (665-785) – 24

CSM Od. Secuiesc – 4p (670-802) – 24

Restanță: CSM București – Dinamo (3 mai, 17.30)

Etapa 26 (ultima din campionat, sâmbătă, 6 mai: Minaur – Oradea; CSM București – Steaua; Vaslui – Focșani; Constanța – Odorhei; Bacău – Timișoara ; Potaissa – Dinamo; Suceava – Buzău.