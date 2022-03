Sâmbătă după-amiază, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și echipa norvegiană Sola HK, prima manșă a sferturilor de finală din EHF European League. Partida retur va avea loc în Norvegia, la Stavanger, duminică, 3 aprilie, de la ora 17.00. Din spusele antrenorului norvegian, până ieri s-au vândut deja 2.500 de bilete.

N-a fost plină sala, însă am avut cea mai mare asistență din ultimii doi ani, de când cu pandemia. Iar clubul nostru mulțumește suporterilor pentru sprijinul acordat. Rețeta era un bună, un meci de văzut cum se spune, din mai multe motive: pentru că a fost unul de sfert de finală, european, pentru că am întâlnit o echipă care a câștigat toate meciurile din grupa sa, pentru că i-am avut din nou pe parchetul din Polivalentă pe Camilla Herrem și Steffen Stegavik, foști jucători la echipele din Baia Mare. De altfel, înaintea meciului cei doi au primit din partea clubului Minaur câte un tricou personalizat, iar din partea publicului aplauze în picioare.

Minaur a făcut unul dintre cele mai bune jocuri din acest sezon, cu un atac aproape de perfecțiune (pentru că nu-i de colea să marchezi de 40 de ori într-un meci) și cu o apărare rezonabilă. Diferența de scor putea fi și mai mare, însă ne bucurăm de cele opt goluri. Sunt convins că orice suporter ar fi semnat în alb și pentru 5-6 goluri înainte de începerea meciului.

Marcând atât de multe goluri e clar că nu s-au pierdut multe baloane pe atac, astfel că n-am dat ocazia norvegienelor să ne înscrie prea mult pe contraatac, după cum obiănuiesc. Dimpotrivă, am marcat noi mai mult pe contraatac și faza a doua, plus goluri înscrise din poartă în poartă. Doar primele 10 minute ale jocului au fost echilibrate, după care Minaur s-a desprins încet încet, ajungând la 7 goluri, după care prima repriză s-a încheiat cu un avans de patru goluri. Repriza a doua a fost și mai bună, am marcat de 22 de ori și nu o dată distanța a fost de 10 goluri. Au rămas opt, însă e bine și așa.

CS Minaur Baia Mare – Sola HK: 40-32 (18-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1.200 spectatori

Arbitri: Tatjana Prastalo și Vesna Balvan (Bosnia și Herțegovina). Delegatul EHF: Denis Reibel (Franța).

Aruncări de la 7m: 4-2 (toate transformate). Minute de eliminare: 2-6

Minaur: Cristina Enache (8 intervenții), Amra Pandzic (4 intervenții) – Jelena Lavko 9 (3 din 7m), Andreea Popa 6, Asuka Fujita 6, Yaroslava Burlachenko 5, Ana Maria Tănasie 4, Cristina Laslo 4 (unul din 7m), Alexandra Severin 3, Raluca Petruș 2, Anca Polocoșer 1, Karoline Helena de Souza, Aleksandra Zych, Andreea Țîrle, Angela Cioca. Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu

Sola: Tonje Haug Lerstad (7 intervenții), Amalie Froland (2 intervenții), Johanna Fossum – Live Rushfeldt Deila 8 (2 din 7m), Kristina Sirum Novak 7, Kristiane Knutsen 6, Camilla Herrem 4, Maja Magnussen 3, Froydis Seierstad Wiik 2, Hege Holgersen Danielsen, Guro Berland Husebo, Angun Gudmestad, Kaja Horst Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten, Marta Barka. Oficiali: Steffen Stormo Stegavik, Kjetil Haland Aanedstad, Hanne Brudal, Svein Gaute Holestol

Declarații după meci

Steffen Stegavik (antrenor Sola): “A fost interesant să fiu din nou în Baia Mare și țin să felicit echipa gazdă pentru victorie. N-a fost chiar ce ne-am dorit pentru meciul de azi și ne-am descurcat mai bine doar în primele minute. Vom lupta în manșa a doua cu toate că diferența de scor este foarte mare. Am sperat la o distanță maximă de 2-4 goluri, cu care am fi sperat la calificare, însă cred că cele opt goluri sunt prea multe. Desigur, Baia Mare este favorită la calificarea în Final Four. Am avut o grupă în care am câștigat toate jocurile, am sperat la mai mult aici, însă e altfel când joci în fața unei săli care crează o atmosferă frumoasă cum a fost în Baia Mare, una pe care o cunosc foarte bine.”

Camilla Herrem (jucătoare Sola): “Baia Mare nu m-a uitat și le mulțumesc oamenilor pentru tot. Meciul a fost unul greu, noi am avut un plan pentru toate, însă n-am putut urmări acest plan și, de asemenea, atmosfera și gălăgia din sală ne-a cam dat peste cap. A fost o bună experiență, iar pentru mine și pentru Steffan a fost foarte plăcut să ne întoarcem aici. Când am primit aplauzele mi-a venit să plâng puțin. A fost un moment foarte frumos pentru mine.”

Raul Fotonea (antrenor Minaur): “În primul rând vreau să le mulțumesc lui Steffen și Camillei pentru ce treabă bună au făcut cu aceste foarte tinere jucătoare norvegiene. Este o echipă bună, care joacă modern, un handbal rapid, a fost o plăcere să le văd la lucru. Cât despre echipa mea vreau să o felicit pentru jocul aproape perfect pe faza de atac, chiar și pentru jocul de apărare care a mers binișor. Mai este încă un joc de disputat și sper ca echipa mea să fie focusată și în deplasare și sperăm să ne calificăm în Final Four. Totuși, calificarea este încă deschisă pentru ambele echipe.”

Yaroslava Burlachenko (jucătoare Minaur): “Mă bucur că am câștigat, iar pentru mine este mereu o plăcere să joc astfel de meciuri. Am jucat un handbal bun astăzi, am câștigat la scor, însă știu că în handbal orice este posibil. Uneori joci bine și reușești să-ți atingi obiectivele, alteori nu. Sperăm să ne calificăm în Final Four și să câștigăm acolo o medalie. Am jucat împotriva unei echipe tinere, însă n-a fost deloc ușor. Este unul dintre meciurile pentru care merită să te apuci de handbal. A fost o atmosferă superbă.”

Meciurile din sferturi

CS Minaur Baia Mare (România) – Sola HK (Norvegia): 40-32. Retur: 3 aprilie, ora 17.00

ES Besancon Feminin (Franța) – SG BBM Bietigheim (Germania) – 27 martie, ora 15.00, respectiv 2 aprilie, ora 17.00

SCM Râmnicu Vâlcea (România) – Herning Ikast Handbold (Danemarca) – 27 martie, ora 15.00, respectiv 2 aprilie, ora 19.00

Storhamar Handball Elite (Norvegia) – Viborg HK (Danemarca): 31-33. Retur: 3 aprilie, ora 15.00

Câștigătoarele acestor duble se vor califica în Final Four, fază programată pentru datele de 14 și 15 mai, într-o locație care va fi stabilită ulterior.

Sursă: Minaur.ro