Duminică, 3 noiembrie, Sala “Rapid” din capitală a fost gazda partidei dintre Rapid și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 8-a din Liga Florilor MOL. Un meci de pus în ramă, o victorie în care s-a făcut demonstrația că nu joacă bugetele, că sunt lucruri care contează mai mult în teren decât altele. Am prins Rapidul într-o formă slabă și chiar fără jucătoare importante am reușind să ne impunem. S-a pregătit meciul excelent și s-a muncit serios pentru cele trei puncte. Fetele noastre ar merita aplauze pe tot drumul de la București până acasă.

O primă repriză destul de ciudată ca desfășurare. Minaur a început mai bine, a condus 3-1, după care a primit șase goluri consecutive și Rapid a preluat ostilitățile, având de mai multe ori cinci goluri avantaj. Ultima oară a fost la 10-5 (17). Am crezut că “povestea” s-a terminar aici, însă fetele noastre au revenit în joc, 10-9 (22), ba chiar au avut posibilitatea să egaleze, având și un minut jumătate două jucătoare în plus. Aici însă am luat două goluri ără să marcăm și Rapid s-a dus la 12-9. Din nou am revenit la 12-12, iar Korsos a marcat din 7m ultimul gol al primei părți.

Cum începe repriza a doua? Trei goluri consecutive pentru Minaur: 13-15 (34). Rapid punctează apoi de trei ori, dar joacă nu merge doar în zona giuleșteană de această dată. Minaur ține fruntea sus, știe că nu are ce pierde. se vede minut cu minut căse poate obține ceva de la acest meci și dă totul. Nu mai contează că Quintino, Spugnini și Lundback nu pot juca, chiar dacă Amelia a intrat pentru o pasă de geniu la Woller și un gol magnific al danezei: 22-22. Minaur se apără fabulos, Dumanska scoate tot ce se poate și jocul este extrem de echilibrat. Vine și finalul, unul extrem de încins. Se pierd mai multe mingi, apoi Terciu aruncă în bară, mingea revine la Tatar, care scoate un 7m. Cazanga transformă: 22-23 (57.52). Aceeași Tatar recuperează un balon pe 6m, Cazanga pasează decisiv pentru Pavlovic, care înscrie pe contraatac: 22-24 (58-40). Rapid atacă la disperare și Kouyate înscrie. Avem un gol și atacul și încercăm să ținem de minge până la final. Foarte greu însă. Mai sunt vreo 10 secunde, Fraga Fernendez pleacă pe contraatac, comentatorii vorbesc de fault (nu însă și de pașii făcuți de jucătoarea spaniolă), balonul curge fără probleme la Marta Lopez, iar aruncarea acesteia este parată de Dumanska. Victorie senzațională pe terenul vicecampioanei.

Rapid București – CS Minaaur Baia Mare: 23-24 (13-12)

Sala “Rapid” din București; cca 300 spectatori

Arbitri: Adrian Manafu (București) – Dan Pavel (Buzău). Supervizor: I. Enache (Brașov)

Aruncări de la 7m: 6-2 (toate transformate). Minute de eliminare: 10-8 (Lara Gonzalez 2, Gorșkova, Kouyate, Janjusevic / Tatar 2, Ianși, Popescu)

Rapid: Denisa Ștefania Șandru (5 intervenții), Rinka Duijndam (2 intervenții) – Lara Gonzalez Ortega 1, Polina Petrovna Gorșkova, Eliza Iulia Buceschi 1, Albertina Kassoma 2, Marta Lopez Herrero 2, Aissatou Kouyate 2, Dorina Korsos 9 (6 din 7m), Lorena-Gabriela Ostase, Alicia Fernandez Fraga, Ainhoa Hernandez Serrador, Estevana Polman 1, Andela Janjusevic, Milena Raicevic, Sara Ristovska 5. Antrenori: David Ginesta Montes, Florin Ciupitu

CS Minaur: Yulyia Dumanska (15 intervenții), Cristina Mihiș – Maria-Andreea Ianăși, Emilia Anna Galinska, Aleksandra Vukajlovic 1, Teodora Lavinia Damian 3, Maria Gomes Da Costa 1, Denisa Roxana Romaniuc, Fie Woller 1, Luciana-Andreea Popescu 1, Magda-Alfredo Cazanga 8 (unul din 7m), Amalia Elena TerciuAmelia Lundback, Andrijana Tatar 3, Alba Chiara Spugnini Santome (nu a jucat), Katarina Pavlovic 6 (unul din 7m). Antrenori: Andrei Popescu, Raul Fotonea, Daniel Apostu

Etapa a 8-a

Gloria Bistrița Năsăud – HC Dunărea Brăila: 27-26

SCM universitatea Craiova – CSM București: 27-25

HC Zalău – CSM Slatina: 34-17

Măgura Cisnădie – CSM Iași: 36-16

CSM Târgu Jiu – CSM Corona Brașov: 27-35

Rapid București – CS Minaur Baia Mare: 23-24

SCM Gloria Buzău – SCM Râmnicu Vâlcea: 29-33

Clasament

CSM București – 21p (256-198) – 8 Corona Brașov – 21p (260-209) – 8 Minaur Baia Mare – 21p (234-207) – 8 Gloria Bistrița – 21p (232-209) – 8 SCM Rm. Vâlcea – 18p (278-238) – 8 Rapid București – 15p (216-190) – 8 SCM Univ. Craiova – 15p (217-211) – 8 Dunărea Brăila – 13p (260-225) – 8 Măgura Cisăndie – 7p (216-238) – 8 HC Zalău – 6p (215-224) – 8 CSM Târgu Jiu – 3p (202-236) – 8 Gloria Buzău – 3p (202-240) – 8 CSM Slatina – 3p (204-269) – 8 CSM Iași – 0p (188-286) – 8

Etapa a 9-a. Marți, 5 noiembrie: CSM București – Zalău; Corona – Bistrița (17.30, Pro Arena). Miercuri, 6 noiembrie: Rm. Vâlcea – Rapid (17.30, Pro Arena). Sâmbătă, 9 noiembrie: Iași – Tg. Jiu; Dunărea – Buzău (17.30, Pro Arena). Duminică, 10 noiembrie: CS Minaur – SCMU Craiova; Slatina – Cisnădie.